Vyriausybė siūlo Seimui palaukti EK sprendimo dėl teisės po darbo atsijungti nuo profesinių reikalų

Ministrų kabinetas ragina palaukti būsimos EK direktyvos, kurią Lietuva kartu su kitomis valstybės narėmis turės perkelti į nacionalinę teisę.
Tai trečiadienį priimtame nutarime pažymi Vyriausybė, įvertinusi vasarą Seime pradėtas svarstyti Darbo kodekso pataisas, siūlančias leisti darbuotojams po darbo valandų būti nepasiekiamais darbdavio.
Siūlydama Seimui kol kas jų nesvarstyti, Vyriausybė pritaria siekiui saugoti darbuotojų fizinę ir psichinę sveikatą bei gerovę, išliekant darbdavio nepasiekiamais ne darbo metu. Ministrų kabinetas taip pat akcentuoja darbuotojų teisę į privatų gyvenimą.
EK pernai balandį pradėjo konsultacijas su socialiniais partneriais – darbdavių ir darbuotojų organizacijomis dėl galimo Europos Sąjungos (ES) reguliavimo, apimančio teisę atsijungti nuo skaitmeninių įrenginių ne darbo metu, ypač dirbant nuotoliniu būdu.
Šiais metais liepos mėnesį EK paskelbė, kad pereina į antrąją konsultacijų fazę, kuri yra būtina prieš pateikiant teisėkūros pasiūlymą.
Šiuo metu vyksta diskusijos su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, siekiant parengti bendrą poziciją ir galimą teisinį tekstą. Kaip pažymima Vyriausybės nutarime, galutinis tekstas dar nėra paskelbtas, tačiau yra žinomi principai, kuriuos jis galės apimti. Tai – darbuotojo teisė atsijungti nuo skaitmeninių įrenginių ne darbo metu, ypač dirbant nuotoliniu būdu; darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros apsauga, siekiant sumažinti profesinio perdegimo ir streso riziką.
Rengiamo dokumento tikslas – taip pat psichosocialinės rizikos prevencija, įskaitant nuolatinio pasiekiamumo kultūros mažinimą. Manoma, kad valstybės narėms bus leista nacionaliniu lygmeniu pritaikyti direktyvos nuostatas pagal vietinę darbo teisę ir praktiką.
Siekiant sulaukti EK pradėtų konsultacijų rezultato, Lietuvos Trišalė taryba šių metų spalio mėnesį nutarė kol kas neteikti savo išvados Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui šiuo klausimu. Savo sprendimą ji kol kas atidėjo vėlesniam laikui.
ELTA primena, kad šių metų birželį Seimas pradėjo svarstyti Darbo kodekso pataisas, siūlančias numatyti darbuotojų teisę po darbo būti darbdavio nepasiekiamais.
Priėmus Darbo kodekso pataisas, darbuotojai „turėtų teisę atsijungti nuo skaitmeninių įrenginių ir būti darbdavio nepasiekiamais ne darbo laiku.“
Tikimasi, kad toks reguliavimas užtikrins darbuotojų teisę į privatų gyvenimą