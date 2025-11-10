Į „Akropolius“ sugrįžta „Jamam“: skelbia, kokių nuolaidų tikėtis

Nurodoma, kad lankytojus pasitiks ne tik iki 50 proc. nuolaidos šimtuose parduotuvių, bet ir pramogos, staigmenos.
Taip pat pranešimo autoriai patikina, kad „Jamam“ metu, lapkričio 15–16 d. apsipirkus nuo 12 iki 16 val., Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ taip pat bus galima pasivaišinti nemokamu desertu. Apsipirkę už 30 eurų ar daugiau pirkėjai galės atsiimti keksiuką – viso bus išdalinta net 12 tūkst. pyragėlių.
„Jamam“ didžiųjų nuolaidų dienomis „Akropoliuose“ pirkėjų lauks iki 50 proc. nuolaidos ir pasiūlymai mados, avalynės, grožio, sporto, vaikų prekių, namų interjero, technikos ir kitose parduotuvėse.
Prekybos ir pramogų centruose esančiose „Maxima“ parduotuvėse taip pat bus taikoma 50 proc. nuolaida visoms ne maisto prekėms, perkant jų dvi ar daugiau.
Nuo 2009 metų organizuojamos didžiųjų nuolaidų dienos „Jamam“ vyksta du kartus per metus – gegužės ir lapkričio mėnesiais. Visą informaciją apie tai, kur ir kokios nuolaidos bus taikomos, galima rasti interneto svetainėje akropolis.lt.