Jau lapkričio 12 d. „Ryanair“ įsigalioja svarbus pokytis: sena tvarka nebegalios

2025 m. lapkričio 10 d. 11:43
Marius Jakštas
​Nuo trečiadienio, lapkričio 12 d., „Ryanair“ keleiviai privalės naudoti jos programėlėje sukuriamus elektroninius įlaipinimo bilietus, o popierinių bilietų visiškai atsisakoma, pranešė pigių skrydžių bendrovė.
„Ryanair“ teigia, kad keleiviai dabar privalės susikurti skaitmeninius bilietus aviakompanijos programėlėje išmaniesiems telefonams, o šių bilietų telefone ar planšetiniame kompiuteryje neturintys keliautojai negalės nei patekti į oro uosto saugumo patikros zoną, nei įlipti į lėktuvą.
„Ryanair“ vadovas Michaelas O'Leary interviu Didžiosios Britanijos laikraščiui „The Independent“ prognozavo, kad iš pradžių gali būti tam tikrų sunkumų, tačiau pažymėjo, kad daugiau nei 80 proc. aviakompanijos klientų šią programėlę jau naudoja.
Aviakompanija teigė, kad šis žingsnis yra jos skaitmeninės strategijos dalis, o jo tikslas – supaprastinti registraciją bei sumažinti poveikį aplinkai. Pasak „Ryanair“, ši iniciatyva leis sumažinti kasmetines popieriaus atliekas daugiau nei 300 tonų.
Bendrovė ramina klientus, kad jeigu išmanusis telefonas pametamas arba išsikrauna jo baterija, keliautojai gali gauti nemokamą įlaipinimo bilietą oro uoste prieš saugumo patikrą, o jei tokia problema iškyla jau po saugumo patikros, jų informacija jau bus „Ryanair“ sistemoje ir darbuotojai jiems suteiks pagalbą.
Tačiau aviakompanija pabrėžė, kad svarbiausia yra tai, kad keliautojai užsiregistruotų internetu prieš skrydį.
Keleiviai, kurie ignoruoja priminimus apie registraciją internetu, gali gauti atspausdintus bilietus oro uoste už tam tikrą mokestį, kuris svyruoja nuo 30 eurų Ispanijoje ir 40 eurų Austrijoje iki 55 eurų kitose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.
Išmaniojo telefono neturintiems keleiviams suteikiama galimybė gauti popierinį bilietą oro uoste, tačiau jie turi būti iš anksto užsiregistravę „Ryanair“ interneto svetainėje, praneša bendrovė.
