Pastarąją savaitę atpigo gamtinės dujos, nafta ir benzinas

Didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų TTF prekybos taške sumažėjo 0,5 proc.
LEA duomenimis, pastarąją savaitę didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF sumažėjo 0,5 proc., o kainų vidurkis lapkričio 3–7 d. sudarė 31,7 Eur/MWh. Pažymima, jog gamtinių dujų kainų mažėjimą lėmė vidutinė gamtinių dujų paklausa, sutapusi su pakankama suskystintų gamtinių dujų (SGD) pasiūla.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos maždaug 1–2 Eur/MWh mažesnės nei buvo manoma prieš savaitę. Gamtinių dujų kainos, spėjama, gali svyruoti 27–30 Eur/MWh ribose.
Kaip praneša LEA, Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 59,8 proc., prieš savaitę saugykla buvo užpildyta 59,2 proc., o prieš metus tuo pačiu laikotarpiu – 79,7 proc.
Agentūros duomenimis, dujų kiekis Europos saugyklose šiuo metu siekia apie 82,6 proc., praėjusią savaitę jos buvo užpildytos 82,8 proc., o prieš metus saugyklų užpildymas sudarė 93,3 proc.
Skaičiuojama, jog pastarąją savaitę per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 538,3 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 486,7 GWh). Į Latviją gamtinių dujų išsiųsta 189,4 GWh (ankstesnę savaitę – 193,9 GWh).
LEA duomenimis, Lietuvos biodujų gamyklose minėtu laikotarpiu buvo pagaminta 3,9 GWh dujų (ankstesnę savaitę – 4,7 GWh).
Kaip praneša agentūra, Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas praėjusią savaitę buvo 9,3 proc. mažesnis nei ankstesnę savaitę ir siekė 224,5 GWh.
Brent naftos kaina per savaitę sumažėjo 1,5 proc.
Kaip praneša agentūra, nagrinėjamu laikotarpiu vidutinė Brent naftos kaina siekė 64 USD/bbl ir buvo 1,5 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę. Pažymima, jog kainų sumažėjimą iš dalies lėmė vis dar išliekantis rinkos susirūpinimas dėl naftos pertekliaus.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1 USD/bbl mažesnės nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 60–70 USD/bbl ribose, praneša LEA.
Skaičiuojama, jog nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,1–0,4 proc., o Estijoje ir Latvijoje padidėjo atitinkamai 6,6 proc. ir 0,3 proc. Tuo metu dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse padidėjo 0,3–6,3 proc.
LEA duomenimis, tarp Baltijos šalių benzinas pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų per nagrinėjamą laikotarpį Lietuvoje padidėjo iki 0,08 Eur/l. Lyginant su Europos Sąjungos (ES) šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina 13,5 proc., o dyzelino – 4,1 proc. mažesnė.
Didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę Lietuvoje padidėjo 7 proc.
Kaip praneša agentūra, pirmąją lapkričio savaitę didmeninė elektros kaina Lietuvoje padidėjo 7 proc. ir šiuo metu siekia 98,5 Eur/MWh. Toks pokytis, LEA duomenimis, įvyko dėl sumažėjusios nacionalinės generacijos, ypač vėjo ir šiluminėse elektrinėse, bei išaugusio elektros energijos vartojimo.
Nurodoma, jog bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 107,4 GWh ir buvo kone trečdaliu mažesnė nei ankstesnę savaitę. Per minėtą laikotarpį Lietuvoje buvo pagaminta apie 44 proc. suvartotos elektros energijos, o trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Latvijos.
Skaičiuojama, kad vėjo elektrinės praėjusią savaitę pagamino daugiausiai elektros energijos – 53,6 GWh. Tuo metu saulės elektrinės sugeneravo 7,8 GWh elektros, šiluminės elektrinės – 21,3 GWh, o hidroelektrinės Lietuvoje per savaitę pagamino 12,5 GWh elektros energijos.