2025 m. lapkričio 10 d. 16:00
Trapios JAV ir Kinijos paliaubos prekybos kare: atskleidžia, kam teko daryti nuolaidas
2025 m. lapkričio 10 d. 16:00
Kinija pranešė metams pratęsianti laikotarpį, per kurį JAV prekėms nebus taikomi papildomi muitai. Atitinkamų žingsnių jau ėmėsi Jungtinės Valstijos.
Kinija
JAV
paliaubos
