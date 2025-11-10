Vilniuje bus sprendžiama agromaisto sektoriaus ateitis – atvyksta daugiau kaip 300 Europos inovatorių

AgroMaisto savaitės renginiai taps platforma, kur bus formuojama viso sektoriaus ateitis – nuo inovacijų laboratorijų iki politikos sprendimų. Daugiau nei 300 Lietuvos ir Europos agromaisto ekosistemos dalyvių – inovatorių, investuotojų, mokslininkų, politikos formuotojų, ūkininkų ir verslo lyderių – susitiks diskusijose, dalinsis patirtimi ir ieškos bendrų sprendimų dėl sektoriaus ateities.
Pagrindinis šio renginių ciklo akcentas – jau šeštus metus iš eilės „Agrifood Lithuania“ organizuojamas „AgriFood’25“ forumas – šiemet numatomas lapkričio 26 d. Pirmą kartą jis vyks išskirtinėje vietoje – Valdovų rūmuose. Pagrindinė renginio tema – ateities laukas, todėl pranešimuose ir diskusijose Lietuvos ir užsienio ekspertai dalinsis įžvalgomis apie inovacijų, politikos ir investicijų kryptis, reikalingas siekiant sukurti tvarią, atsparią ir saugią žemės ūkio ir maisto ekosistemą ne tik mūsų regione, bet ir visoje Europoje.
„Šiemet Forumas ypatingas, nes ypač daug dėmesio skirsime diskusijoms apie sektoriaus ateitį. Kalbėsimės ne tik apie kelerių metų laikotarpį, bet drauge su politikos formuotojais, verslo lyderiais, mokslininkais ir inovatoriais bandysime nuspėti, kas mūsų laukia ilgesnėje perspektyvoje. Siekiame sukurti erdvę, kurioje galėtume drąsiai ir atvirai dalintis įžvalgomis apie alternatyvius baltymus ir jų atveriamas galimybes, atsakyti į kylančius klausimus.
Norėsime aptarti anglies kreditų rinkas ir kuriamus įrankius Lietuvoje, šalies miškus ir tausojantį jų naudojimą bei ypač aktualią energetikos temą ir energetinio efektyvumo svarbą šiais nestabiliais laikais“, – apie artėjantį renginį pasakojo organizatorė, „Agrifood Lithuania“ generalinė direktorė Kristina Šermukšnytė.
Taip pat tą savaitę laukia net trys startuoliams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti renginiai. Tarptautinis ENACT hakatonas lapkričio 24–26 dienomis sutrauks dalyvius ir mentorius net iš 9 Europos šalių. Čia susitiks dviejų ekosistemų – agromaisto ir socialinio verslo – atstovai. Šis unikalus trijų dienų inovacijų maratonas suburs ekspertus kurti ir projektuoti modernius produktus, paslaugas ir technologinius sprendimus, skirtus agromaisto sektoriaus verslams, veikiantiems socialinės ekonomikos srityje.
Tarptautinės iniciatyvos INNOVATE EU komanda suburs Lietuvos agromaisto ekosistemos giliųjų technologijų (deeptech) startuolius į aktyvią dviejų dienų akseleravimo programą, kurią ves šalyje gerai žinoma inovacijų ekspertė, VILNIUS TECH mokslininkė Daina Kleponė. O drauge su didžiausia pasaulyje maisto inovacijų bendruomene „EIT Food“ „Agrifood Lithuania“ jau penktus metus organizuoja „Hack AgriFood’25“ iššūkių laboratoriją.
Tai hakatono tipo renginys, kuriame įvairių sričių atstovai, dirbdami komandose, ieško kūrybiškų sprendimų organizatorių iškeltiems ekosistemos iššūkiams spręsti, o šiemet varžosi ir dėl 2000 eurų piniginio prizo.
Savaitės renginius užbaigs tarptautinės iniciatyvos SIXFOLD vizitas, kurio metu dalyviai lankysis pažangiausiame mokslinių tyrimų centre FTMC. Šiame renginyje dalyviai gilinsis į gyvųjų laboratorijų veiklą, diskutuos, kaip pritraukti investicijas, ir susipažins, kaip FTMC sukauptos žinios virsta B2B paslaugomis, skirtomis prototipams kurti, bandymams ir gamybos apimtims didinti, įtraukiant modernias technologijas nuo fotonikos iki pažangiųjų medžiagų.
konferencijaforumasFizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)
