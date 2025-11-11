VerslasRinkos pulsas

Dėl vyriausybės uždarymo JAV vėl atšaukta daugiau kaip 1 tūkst. skrydžių

2025 m. lapkričio 11 d. 21:13
Dėl dalinio vyriausybės uždarymo Jungtinėse Valstijose penktą dieną iš eilės atšaukta daugiau kaip 1 tūkst. skrydžių. Oro bendrovės antradienį anuliavo beveik 1 tūkst. 200 reisų. Riboti skrydžius nurodė vyriausybė, kad dėl oro dispečerių stygiaus būtų išvengta saugumo problemų, praneša agentūra „Reuters“.
Dėl vyriausybės uždarymo federaliniai tarnautojai, pavyzdžiui, 13 tūkst. oro dispečerių ir 50 000 saugumo kontrolės darbuotojų priversti dirbti be atlyginimo.
Daug jų praneša sergantys ir nepasirodo darbe.
JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) praėjusią savaitę nurodė oro bendrovėms dėl personalo stygiaus nuo penktadienio 40 didžiausių JAV oro uostų atšaukti 4 proc. savo kasdieninių reisų.
Antradienį šis rodiklis padidėjo iki 6 proc., ketvirtadienį turėtų augti iki 8 proc., o lapkričio 14-ąją – iki 10 proc.
JAV prezidento Donaldo Trumpo respublikonams ir opozicijoje esantiems demokratams pirmadienio vakarą Senate pavyko pasiekti kompromisą biudžeto ginče, taip atveriant kelią ilgiausiam istorijoje vyriausybės uždarymo nutraukimui.
Finansavimo projektui dabar dar turi pritarti Atstovų Rūmai.
