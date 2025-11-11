Dėl vyriausybės uždarymo JAV vėl atšaukta daugiau kaip 1 tūkst. skrydžių

Dėl vyriausybės uždarymo federaliniai tarnautojai, pavyzdžiui, 13 tūkst. oro dispečerių ir 50 000 saugumo kontrolės darbuotojų priversti dirbti be atlyginimo.
Daug jų praneša sergantys ir nepasirodo darbe.
JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) praėjusią savaitę nurodė oro bendrovėms dėl personalo stygiaus nuo penktadienio 40 didžiausių JAV oro uostų atšaukti 4 proc. savo kasdieninių reisų.
Antradienį šis rodiklis padidėjo iki 6 proc., ketvirtadienį turėtų augti iki 8 proc., o lapkričio 14-ąją – iki 10 proc.
JAV prezidento Donaldo Trumpo respublikonams ir opozicijoje esantiems demokratams pirmadienio vakarą Senate pavyko pasiekti kompromisą biudžeto ginče, taip atveriant kelią ilgiausiam istorijoje vyriausybės uždarymo nutraukimui.
Finansavimo projektui dabar dar turi pritarti Atstovų Rūmai.