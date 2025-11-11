Ginče dėl Kauno M. K. Čiurlionio koncertų rūmų rangovo atrankos – teismo sprendimas: „Autokausta“ rangove tapo teisėtai

Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 11 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo rugpjūčio 26 d. sprendimą, kuriuo atmestas konkurse antroje vietoje likusios „Infes“ ieškinys Kauno miesto savivaldybės administracijai.
Apeliacinio teismo sprendimą kasacine tvarka dar galima skųsti Lietuvos aukščiausiajam teismui (LAT).
„Infes“ pirmos instancijos teismui skundė savivaldybės priimtą sprendimą, kuriuo Aleksote, adresu H. ir O. Minkovskių g. 31, planuojamo M. K. Čiurlionio koncertų centro ir požeminės stovėjimo aikštelės rangove pripažinta verslininko Juozo Kriaučiūno vadovaujama statybų bendrovė „Autokausta“.
„Infes“ ginčijo, kad savivaldybė turėjo pareigą atmesti „Autokaustos“ siūlymą – esą bendrovė nurodė melagingą informaciją ir neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, taip pat nepateikė tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų siūlomą mažą rangos darbų kainą.
Tačiau bylą išnagrinėjusi apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad žemesnės instancijos teismas teisingai nusprendė, jog „Autokaustos“ pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina ir darbų įkainiai nėra neįprastai maži.
Teismo vertinimu, „Autokaustos“ pasiūlymo konkurse kaina nebuvo 30 proc. mažesnė nei pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis, todėl savivaldybei nebuvo pagrindo prašyti bendrovės pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą.
Be to, nenustatyta nei faktinio, nei teisinio pagrindo vertinti, kad pasiūlyta kaina neatitinka rinkoje esančios atitinkamų paslaugų kainos.
„Įvertinus „Autokausta“ pateiktus duomenis apie sėkmingai atliktus kitus statybos rangos darbus, darytina išvada, kad ši bendrovė atitinka kvalifikacijos reikalavimą, todėl Kauno miesto savivaldybės administracija neturėjo pagrindo informacijos apie kvalifikaciją pripažinti melaginga“, – pranešė Apeliacinis teismas.
ELTA jau skelbė, kad rugsėjo pabaigoje šioje byloje teismas netenkino Kauno savivaldybės ieškinio „Infes“, kuriuo savivaldybė ginčijo, kad dėl teisminių procesų laikinai sustabdytų Čiurlinio koncerto rūmų rangos konkurso procedūrų ji patiria 10 mln. eurų nuostolių ir liepą pareikalavo įpareigoti „Infes“ juos atlyginti.
Atlyginti 700 tūkst. eurų žalą iš „Infes“ reikalavo ir pati „Autokausta“ – įmonė taip pat argumentavo, kad laiku nepradėjus vykdyti sutarties padidės darbų kaštai, mažės gautinas bendrovės pelnas.
Visgi Kauno apygardos teismas netenkino nei savivaldybės, nei Čiurlionio koncertų salės konkursą laimėjusios įmonės prašymų.
Jau skelbta, jog pagal projektą Aleksote planuojama pastatyti daugiau nei 11 tūkst. kv. metrų dydžio koncertų rūmus, juose įrengti dvi sales, anksčiau statybas planuota pradėti šį rudenį.
Pagrindinę, kuri talpins apie 1,5 tūkst. žiūrovų, planuojama skirti klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams, antrąją, kurioje tilps 700 žiūrovų, ketinama įrengti kaip daugiafunkcę erdvę su atsiveriančiu vaizdu į Nemuną – ją skirti konferencijoms, parodoms bei kitiems renginiams.
Koncertų centre taip pat planuojama įrengti požeminę 8 tūkst. vietų stovėjimo aikštelę.
Pernai rudenį savivaldybei paskelbus rangovo konkursą, planuota, kad bendra koncertų centro statybos kaina neviršys 74,8 mln. eurų su PVM.
