Ketina griežtinti akcizus el. cigarečių skysčiui ir kaitinamojo tabako produktams: aiškėja, kiek tiksliai

Primename, kad minėtų produktų akcizų augimas 2026 ir 2027 metais įstatyme jau dabar yra užprogramuotas.
Projektu siūloma, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. el. cigarečių skystis būtų apmokestinamas 2 eurų už mililitrą (ml) akcizo tarifu, vietoje dabar įstatyme numatyto 1,56 euro/ml mokesčio. Kaitinamojo tabako produktams tuo metu nuo kitų metų siūloma taikyti 113,2 euro už 1 tūkst. vienetų kaitinamojo tabako produktų akcizų tarifą, vietoje dabar numatyto 100,6 eurų tarifo.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. tuo metu siūloma, kad el. cigarečių skysčiai būtų apmokestinti mažesniu, nei dabar numatyta akcizo mokesčiu – 2,5 euro/ml. Dabar įstatyme numatyta, kad minėti produktai nuo 2027 m. būtų apmokestinti 3,91 euro/ml akcizu.
Kaitinamojo tabako produktų akcizas, tuo metu, nuo minėtų metų siūlomas didesnis – 125 eurų už 1 tūkst. vienetų kaitinamojo tabako produktų, vietoje dabar planuojamo 113,2 euro akcizų tarifo.
Už projektą balsavo 56, prieš buvo 1 ir susilaikė 22 parlamentarai.
Pasak Seimo narės, elektroninių cigarečių vartojimas tampa nauja visuomenės sveikatos epidemija – jos populiarios vaikų ir jaunimo grupėse, produktais naudojasi nusikalstamas pasaulis, per garinimo skysčius platindami narkotines medžiagas.
„Būtina didinti šių produktų apmokestinimą, tokiu būdu stabdant vartojimo plėtrą jaunimo grupėje. Tuo pat metu, papildomai gautos pajamos gali reikšmingai papildyti šiuo metu itin aktualų valstybės gynybos biudžetą“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Pasak projekto rengėjos, šiuo metu įstatyme numatyti akcizų dydžiai nesprendžia problemos iš esmės, nes nėra stebimas vartojimo sumažėjimas.
Toliau siūlymą svarstys Biudžeto ir finansų komitetas, o į Seimo salę jis turėtų sugrįžti gruodžio 16 d.
ELTA primena, kad nuo praėjusių lapkričio mėnesio Lietuvoje nebegalima prekiauti cigaretėmis ir jų pildyklėmis su skysčiu, kuriame yra cukraus ir saldiklių.
Taip buvo tikimasi dar labiau sugriežtinti skoninių tabako gaminių prieinamumą rinkoje. Visgi, vartotojai anksčiau tikino šių produktų vis dar laisvai įsigyjantys prekybos ir degalinių tinkluose.
