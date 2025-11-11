Prošvaistė ES labai svarbiame sektoriuje – pagaliau lipama iš ilgalaikio sąstingio

Euro zonos ekonomika šių metų II ir III ketvirtį augo sparčiau, nei tikėtasi. Tai – geroji žinia. Metinis augimo tempas III ketvirtį – 1,3 proc. Bendrai tai nėra labai spartus augimo tempas, tačiau euro zonai jis – normalus.
Tokiomis įžvalgomis dalijasi SEB banko finansų rinkų departamento vyresnysis analitikas Linas Mickus.
Anksčiau laukta, kad euro zonos ekonomika šiemet augs 1,2 proc., tačiau prognozė gerinama iki 1,4 proc. Euro zonos augimą į priekį ves ne tik vartojimas, bet ir investicijos. Tai – gerai, nes tai prisideda prie augimo ne tik tuo metu, kai investuojama, bet ir prie ilgalaikio BVP augimo.
Euro zonos paslaugų sektorius išlieka gana geroje situacijoje. Čia galima tikėtis tolesnio augimo.
Pramonės sektoriuje situacija, anot L.Mickaus, įdomesnė. Gera žinia ta, kad sektorius lipa iš ilgalaikio sąstingio duobės. Klausimas, ar tai bus laikinas pagerėjimas, ar pakilimas bus tvarus ir ilgalaikis.
Pamažu atsigauna Vokietijos ekonomikos augimas. L.Mickus atkreipė dėmesį, kad Vokietijos fiskalinė politika skatina ekonomiką, nemaža dalis lėšų bus skirta infrastruktūrai, gynybos pramonei. Tai, kad laukiama į ekonomiką įliejant nemažai pinigų, pagerino ekonominius lūkesčius.
Savo davė ir JAV bei ES susitarimas dėl muitų, tik bėda, kad jie Bendrijai auga juntamai. Pirminės indikacijos rodo, kad eksporto apimtys iš Europos į JAV turėtų kiek mažėti.
Konkurencinė aplinka Bendrijos ekonomikai darosi sudėtinga: tarkime, Vokietijos gamintojams vis sudėtingiau eksportuoti prekes į Kiniją, ko nejaučia į Vokietiją eksportuojantys kinai. Vokietijos automobilių pramonė stagnuoja, eksporto apimtys neauga, o Kinijos automobilių eksportas, priešingai, stipriai veržiasi aukštyn.
Apskritai, pasak L.Mickaus, pramonės sektorius ir eksportas yra tie garvežiai, kurie Kinijos ekonomikos augimą tempia aukštyn.
Laimei, darbo rinka euro zonoje lieka stabili. Nedarbo lygis 2027 m. turėtų mažėti 1,6 proc.
SEB banko analitikai prognozuoja, kad infliacija euro zonoje kitąmet bus 1,5 proc., o 2027 m. - 1,8 proc. Vis dėlto daroma prielaida, kad Europos Centrinis Bankas bent artimiausiais ketvirčiais palūkanų normų nemažins.
