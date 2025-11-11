VerslasRinkos pulsas

Spalį metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, išliko stabili – 3,7 proc.

2025 m. lapkričio 11 d. 09:38
Metinė infliacija – 2025 m. spalį, palyginti su 2024 m. spaliu – pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) narėmis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), sudarė 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. Lyginant su rugsėjo mėnesiu, rodiklis išliko stabilus.
Daugiau nuotraukų (1)
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo kainų augimas tarp maisto prekių ir nealkoholinių gėrimų (5,2 proc. augimas), alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių (8,2 proc.), viešbučių, kavinių bei restorano paslaugų (6,9 proc.) bei sveikatos priežiūros produktų ir paslaugų (4,8 proc.).
Taip pat prisidėjo elektros energijos, automobilių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.
Vidutinė metinė infliacija (sausio–spalio mėn.), apskaičiuota pagal SVKI, tuo metu sudarė 3,1 proc.
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, 2025 m. spalį, palyginti su rugsėju, sudarė 0,1 proc.
InfliacijaSpalis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.