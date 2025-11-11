Spalį metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, išliko stabili – 3,7 proc.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo kainų augimas tarp maisto prekių ir nealkoholinių gėrimų (5,2 proc. augimas), alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių (8,2 proc.), viešbučių, kavinių bei restorano paslaugų (6,9 proc.) bei sveikatos priežiūros produktų ir paslaugų (4,8 proc.).
Taip pat prisidėjo elektros energijos, automobilių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.
Vidutinė metinė infliacija (sausio–spalio mėn.), apskaičiuota pagal SVKI, tuo metu sudarė 3,1 proc.
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, 2025 m. spalį, palyginti su rugsėju, sudarė 0,1 proc.