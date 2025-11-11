Tarp daugiausiai mokesčių šiemet sumokėjusių restoranų – „McDonald‘s“ valdytojos lyderystė

Antroje vietoje tarp daugiausiai mokesčių sumokėjusių maitinimo sektoriaus atstovų – „Amber Food“ tinklas, kuris valdo „Katpėdėlė“, „Charlie Pizza“ bei „Skonis“ įstaigas. Bendrovės 2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais sumokėtų mokesčių suma, lyginant su praėjusiais metais, augo 26 proc. iki 4,6 mln. eurų.
Trečią vietą mokesčių mokėtojų sąraše tarp restoranų užima „Delano“, kuri per pirmus tris šių metų ketvirčius turėjo atskaičiuoti kiek daugiau nei 3,8 mln. eurų nuo savo pajamų – 7 proc. mažiau nei 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu. Ketvirta – bendrovė „Čili pica“ šiemet sausio–rugsėjo mėnesiais į VMI sąskaitą pervedė 2,8 mln. eurų, beveik 10 proc. daugiau nei pernai.
Didžiausią šuolį sąraše patyrusi bendrovė „Hes-Pro Vilnius“, valdanti „Hesburger“ tinklą Lietuvoje, per pirmus 3 šių metų ketvirčius sumokėjo 2,5 mln. eurų mokesčių – 113 proc. daugiau nei pernai ir užima penktąją vietą.
Portalo skaičiavimais, bendrai 50 didžiausių apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų šių metų sausio–rugsėjo mėnesiais sumokėjo 82 mln. eurų mokesčių – 13,3 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai.