„Tinka vartoti iki“ ir „Geriausias iki“: kuo skiriasi šių žymėjimų reikšmės?

„Geriausias iki...“ (angl. Best Before) ar „Tinka vartoti iki...“ (angl. Expiry Date) – pirkėjams šios frazės neretai atrodo identiškos, tačiau jų reikšmės skiriasi iš esmės.
„Tinka vartoti iki“ – tai terminas, iki kurio produktą vartoti saugu, o „Geriausias iki“ – nusako datą, iki kada jis išlaiko geriausias skonio ar tekstūros savybes“, – teigia Karolina Aganauskienė, lietuviškos prekybos tinklo „Maxima“ Kokybės ir maisto gamybos departamento direktorė.
Pieno produktai – kada „Tinka vartoti iki“, o kada „Geriausias iki“?
Pasak jos, greičiausiai gendančios prekės, pavyzdžiui, pienas ir jo produktai, dažniausiai yra ženklinami užrašu „Tinka vartoti iki“, nes tokie gaminiai turi itin jautrų galiojimo terminą, po kurio vartoti produktą – nesaugu.
„Toks žymėjimas nurodo, kad produktas turi būti suvartotas iki nurodytos datos. Praėjus jai, jų vartoti nevertėtų, net jei iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad produktas dar geras ar tinkamas. Mikrobiologiniai pokyčiai vyksta nepastebimai, tad rizikuoti savo sveikata – neverta“, – paaiškina K. Aganauskienė.
Tarp tokių produktų pieno produktų dažniausiai patenka: kefyras, grietinė, varškė, jogurtas, pasukos, mocarela, varškės sūris ir kiti, kurių galiojimo terminas tiesiogiai susijęs su saugumu vartoti. Užrašais „Geriausias iki“ žymimi produktai, kurių galiojimas yra ilgesnis ir tokie, kurie praėjus terminui, bus dar galimi vartoti, tačiau gali pakeisti savo skonines ar tekstūrines savybes.
„Tokį žymėjimą dažniausiai galite pastebėti ant tokių pieno kategorijos prekių kaip: kondensuotas pienas, purškiama grietinėlė, kai kurių sūrių rūšių, pavyzdžiui, čederio, lydyto sviesto Ghee ir pan. Tai reiškia, kad ir pasibaigus galiojimo datai, produktas gali būti tinkamas vartoti, jei buvo laikytas tinkamomis sąlygomis“, – paaiškina K. Aganauskienė.
Kaip tinkamai laikyti pieno produktus namuose?
Kalbant bendrai apie pieno ir jo produktų kokybės išlaikymą, vienas svarbiausių veiksnių – nuosekli temperatūros kontrolė. Šis principas privalomas taikyti ne tik trijuose prekybos tinklo kokybės kontrolės taškuose: dirbant su tiekėju, paskirstant logistikos centre ir laikant parduotuvėje, bet ir pirkėjui namuose.
„Jei tai nėra aukštoje temperatūroje apdoroti pieno produktai, pavyzdžiui, augaliniai pienai, ar kiti, turintys ilgesnį galiojimo laiką kaip kad anksčiau minėti produktai, tokios prekės visada bus laikomos griežtai kontroliuojamame temperatūriniame režime, kuris neviršija 4 laipsnių šilumos. Tą verta žinoti ir pirkėjams galvojant apie prekių laikymą namuose. Temperatūrai jautrius pieno ar jo produktus laikyti ne šaldytuvo durelėse, o giliau lentynose, kur temperatūra stabilesnė ir neviršija minėtos šilumos“, – dalinasi rekomendacija K. Aganauskienė.
Parduotuvėse, norint sužiūrėti, kad pirkėjus pasiektų tik saugūs vartoti produktai, yra labai svarbi jų laikymo metodika. Pavyzdžiui, parduotuvėse jie dėliojami FEFO principu (angl. First Expire, First Out). Tokiu būdu lentynos priekyje visada atsiduria produktai, kurių galiojimo laikas trumpesnis, o gale – galiojantys ilgiau. Taip užtikrinama, kad lentynos gale neliko nepastebėtų pasibaigusio galiojimo prekių.
„Be to, tai suteikia galimybę ir pirkėjui pačiam pasirinkti, pagal tai, kada produktą planuoja suvartoti. Tačiau svarbu žinoti: net jei parduotuvėje produktas yra lentynos priekyje, tai dar nereiškia, kad jo galiojimas baigsis po dienos ar dviejų – jis vis dar visiškai saugus vartoti. Tokį metodą galima taikyti ir tvarkant turinį šaldytuve namuose – taip žinosite, kas eina jau į pabaigą, o ką dar galite laikyti ilgiau“, – pataria „Maximos“ atstovė.
