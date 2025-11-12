Nuo šiandien – naujos taisyklės skrendant „Ryanair“: kas keičiasi?

Keliautojai negalės nei patekti į oro uosto saugumo patikros zoną, nei įlipti į lėktuvą
Nuo lapkričio 12 d. „Ryanair“ keleiviai nebegalės naudotis popierinėmis įlaipinimo kortelėmis – bendrovė visiškai pereina prie skaitmeninių bilietų sistemos. Pokyčiai leis supaprastinti kelionių procesą ir užtikrinti greitesnę registraciją oro uostuose.
„Ryanair“ teigia, kad keleiviai dabar privalės susikurti skaitmeninius bilietus aviakompanijos programėlėje išmaniesiems telefonams, o šių bilietų telefone ar planšetiniame kompiuteryje neturintys keliautojai negalės nei patekti į oro uosto saugumo patikros zoną, nei įlipti į lėktuvą.
Teigiama, kad nuo šios dienos keleiviai turės naudotis tik „myRyanair“ programėlėje esančiomis kortelėmis. Skaičiuojama, kad jau dabar beveik 80 proc. iš daugiau nei 200 mln. klientų naudojasi šiuo būdu.
Be to, bendrovė ramina klientus, kad jeigu išmanusis telefonas pametamas arba išsikrauna jo baterija, keliautojai gali gauti nemokamą įlaipinimo bilietą oro uoste prieš saugumo patikrą, o jei tokia problema iškyla jau po saugumo patikros, jų informacija jau bus „Ryanair“ sistemoje ir darbuotojai jiems suteiks pagalbą.
Tačiau aviakompanija pabrėžė, kad svarbiausia yra tai, kad keliautojai užsiregistruotų internetu prieš skrydį.
Keleiviai, kurie ignoruoja priminimus apie registraciją internetu, gali gauti atspausdintus bilietus oro uoste už tam tikrą mokestį, kuris svyruoja nuo 30 eurų Ispanijoje ir 40 eurų Austrijoje iki 55 eurų kitose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.
Išmaniojo telefono neturintiems keleiviams suteikiama galimybė gauti popierinį bilietą oro uoste, tačiau jie turi būti iš anksto užsiregistravę „Ryanair“ interneto svetainėje, skelbia bendrovė.
Darbuotojams – premijos už pastebėtus bagažo pažeidimus
„Ryanair“ griežtina ir bagažo kontrolę – nuo šiol darbuotojams, pastebintiems keleivius su per dideliu rankiniu bagažu, pradedamos mokėti didesnės premijos.
Kalbėdamas Londono centre vykusioje spaudos konferencijoje, oro linijų bendrovės vadovas Michaelas O‘Leary‘is sakė, kad oro vežėjas premijas vartų darbuotojams, kurie sulaikys keleivius, bandančius į lėktuvą įsinešti per didelį bagažą, lapkričio mėnesį greičiausiai padidins nuo 1,50 iki 2,50 euro už vieną krepšį.
Be to, bus atsisakyta ir mėnesinio 80 eurų premijų limito.
„Su „Ryanair“ keliaujantiems keleiviams galioja griežtos bagažo taisyklės, pagal kurias mokestis už per didelio dydžio krepšio padėjimą į bagažo skyrių, jei bagažas atnešamas prie įlaipinimo vartų, gali siekti iki 87 eurų“, – sakė bendrovės vadovas.
Jis žiniasklaidai taip pat tvirtino, kad visiškai neatsiprašinėja už tai, kad gaudo žmones, kurie apgaudinėja sistemą.
Už ką teks susimokėti
Skelbiama, kad į mažiausią skrydžio kainą įskaičiuotas tik vienas nedidelis krepšys, kuris telpa po priekyje esančia sėdyne.
„Ryanair“ vadovas dėstė, kad jį vis dar glumina daugybė žmonių su kuprinėmis, kurie galvoja, kad praeis pro vartus ir darbuotojai tos kuprinės nepastebės. „Mes ją pastebėsime ir jums teks už ją susimokėti. Jei ji netelpa, į lėktuvą nelipsite“, – tvirtino jis.
M. O‘Leary‘is paaiškino, kad bagažo mokestį prie vartų kasmet tenka sumokėti apie 200 000 keleivių, todėl, anot jo, bendrovė turi dar daug nuveikti.
Pažymima, kad visiems keleiviams leidžiama nemokamai įsinešti vieną mažą rankinį krepšį, kuris telpa po sėdyne ir kurio maksimalūs matmenys yra 40x30x20 cm.
Antrą rankinio bagažo vienetą – paprastai mažą lagaminą su ratukais, kurio dydis iki 55x40x20 cm – galima pasiimti į lėktuvą už papildomą mokestį, kuris paprastai būna mažesnis nei mokestis už registruotą bagažą.
Visgi, O’Leary The Gardians teigė, kad nerimas dėl baudų už menkiausius pažeidimus yra perdėtas.
„Aš dažnai pats dalyvauju įlaipinimuose Dubline ir nematau jokių problemų dėl mažų krepšių – ta vadinamoji legenda, kad „užtrauktukas vos kyšojo“ – jei tik užtrauktukas kyšo už matuoklio ribų, krepšys vis tiek įleidžiamas, jokių problemų nėra“, – sakė jis.
Keleivių, kuriems tenka mokėti papildomus mokesčius, pasak O’Leary'io, skaičius mažėja, nes vis daugiau žmonių laikosi nustatytų reikalavimų. „Mes nesiekiame žmonių apgauti. Dauguma – 99,9 proc. mūsų keleivių – laikosi taisyklių. Tų, kurie sumoka už bagažą prie vartų, yra mažiau nei 0,1 proc., bet tai vis dar sudaro apie 200 000 keleivių per metus.“
Ryanairbagažasįlaipinimo bilietas
