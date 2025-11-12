VerslasRinkos pulsas

Pasibaigus 1 mln. eurų EIM konkurso pirmam etapui – 35 pasiūlymai, kaip kovoti su oro grėsmėmis

2025 m. lapkričio 12 d. 09:17
Vygantas Tuzas
Pasibaigus pirmajam 1 mln. eurų vertės kvietimo verslui kurti technologinius sprendimus, skirtus stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą, per dvi savaites gauti 35 pasiūlymai, apimantys inovatyvias priemones kovai su kontrabandiniais balionais ir bepiločiais orlaiviais, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).
Daugiau nuotraukų (1)
Institucija praneša, kad šiuo metu pradedamas gautų paraiškų vertinimas.
„Vos per parą paskelbusi kvietimą, o per dvi savaites sulaukusi 35 paraiškų – Lietuva dar kartą įrodė, kad net ir būdama maža šalis turi didžiulį technologinį potencialą. Matome, kad įmonės siūlo labai skirtingus, bet viena kitą papildančius sprendimus. Todėl kitame etape stengsimės juos sujungti – suburti į konsorciumus ir išgryninti vieną veikiančią sistemą, kuri realiai prisidėtų prie oro erdvės apsaugos“, – pranešime cituojamas EIM vadovas Edvinas Grikšas.
Iš gautų 35 paraiškų 12 jų pateikė konsorciumai, jungiantys kelių įmonių kompetencijas.
Tarp siūlomų technologijų – dirbtinio intelekto taikymas, automatizuotos ir mobilios platformos, VTOL sprendimai, didelio tikslumo neutralizavimo sistemos – lazeriai, tinklai, interceptoriai – bei kompleksinės „System-of-Systems“ architektūros, integruojančios bendrą operacinį vaizdą (COP – Common Operational Picture).
„Dauguma sprendimų orientuoti į kontrabandinius balionus, tačiau nemaža dalis apima ir dronų neutralizavimą bei mišrias hibridines grėsmes. Džiugina tai, kad daugelyje projektų naudojami lietuviški komponentai bei programinė įranga – tai rodo augantį šio sektoriaus technologinį potencialą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
Pasak EIM, pirmuoju etapu bus atrinktos geriausios idėjos, turinčios potencialo būti greitai įgyvendintos. Vėliau bus taikomos papildomos priemonės, skirtos padėti šiuos sprendimus toliau vystyti, pritaikyti praktiniam naudojimui ir parengti jų pateikimui rinkai.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
BaltarusijabalionaiEkonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.