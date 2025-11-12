Po klausimo socialiniame tinkle užvirė aistros: „Ekspertės, 10 metų lakavot ir visoms buvo dzin“

Socialiniuose tinkluose vis dar netyla diskusijos, ar moterys turi teisę domėtis, kokiomis priemonėmis dirba jų meistrės. Vienas grožio specialistes tai erzina ir žeidžia, kitos teigia neturinčios ką slėpti, nes dirba su leidžiamomis priemonėmis.
Vienoje iš socialinio tinklo grožio paslaugų grupių Klaipėdoje kilo aršios diskusijos po vartotojo užduotu klausimu, ar klientės prašo meistrių parodyti, kokiomis priemonėmis jos dirba ir ar jų lakuose nėra TPO (cheminė medžiaga difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfino oksidas (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).
Šios medžiagos, dėl kurių kietėja gelinis nagų lakas, draudžiamos nuo rugsėjo, po ilgų tyrimų nustačius, kad naudojant dideliais kiekiais TPO gali pakenkti reprodukcinei žmogaus sveikatai.
Klaipėdos grožio paslaugų grupėje nuomonėmis apie draudimus ir teise domėtis, kuo lakuojami nagai, dalijosi ir klientės, ir meistrės.
„Ekspertės, 10 metų lakavot ir visoms buvo dzin. Dabar jau tikrinsit savo meistrę. Nei jūs suprantat, nei kiškitės kur nereikia. Geriau meistrę pagirtumėt geru žodžiu, kad su gražiais nagais vaikštot vietoj nuotaikos gadinimo“, – rašo viena komentatorė.
Kita grupės narė jai prieštarauja: „Pati neprašau parodyti lakų sudedamųjų dalių, bet gerbiu kliento norą sužinoti ir pamatyti, nesuprantu, kodėl meistrėms juokinga ir kodėl jos tai priima kaip įžeidimą. Jei meistrė neturi ką slėpti ji ir parodys tuos lakus“, – rašo vartotoja.
Patikrinimus atliekantis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad nuo draudimo įsigaliojimo pradžios rugsėjo 1 d. iki šiol nenustatyta nė viena pažeidėja, dirbanti su nagų lakais, kuriuose yra TPO.
Atsakydama į „Vakarų ekspreso“ klausimą ar Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose vykdomi patikrinimai kaip grožio specialistai laikosi draudimo, NVSC Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė teigia, kad NVSC nuolat vykdo planinę ir neplaninę grožio paslaugų teikėjų kontrolę.
„Neplaniniai patikrinimai atliekami turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti nustatytiems reikalavimams ir kelti grėsmę vartotojų sveikatai arba gavus skundą.
Nustačius higienos normos ar Reglamento pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė. Įsigaliojus minėtam draudimui, patikrinimų metu pažeidimų nebuvo nustatyta“, – teigia V.Bajarūnienė.
„Numatyto pažeidimo padarymas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 60 iki 140 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 600 eurų.
Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 140 iki 600 eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo 550 iki 1200 eurų“, – baudų dydžius vardija NVSC specialistė.