Rusija derasi dėl pasitraukimo iš Serbijos naftos bendrovės

JAV Iždo departamentas po atidėliojimų spalio 9 d. pradėjo taikyti sankcijas NIS, o tai yra prezidento Donaldo Trumpo kampanijos prieš Rusijos energetikos sektorių dėl karo Ukrainoje dalis. NIS tapo naujausia Rytų Europos energetikos įmone, dėl sankcijų ieškančia naujų savininkų – Bulgarijos parlamentas penktadienį priėmė įstatymą, numatantį leisti valstybei perimti didelės naftos perdirbimo gamyklos, priklausančios Rusijos „Lukoil“, kontrolę.
Nuo 2009 m. beveik 45 proc. NIS akcijų valdo Rusijos „Gazprom Neft“ ir šios savininkė „Gazprom“. „Gazprom“ neseniai apie 11 proc. akcijų perleido kitai Rusijos įmonei „Intelligence“. Serbijos valstybei priklauso kiek mažiau nei 30 proc. akcijų. Serbijos pareigūnai baiminosi, kad jei Rusija ir toliau kontroliuos NIS, tai gali pakenkti šios Balkanų šalies ekonomikai.
„Įmonės NIS savininkai rusai nusiuntė prašymą OFAC (JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biurui), prašydami pratęsti veiklos licenciją, atsižvelgiant į derybąs su trečiąja šalimi“, – socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame pranešime tvirtino energetikos ministrė Dubravka Djedovič. Ji pridūrė, kad šis prašymas liudija, jog Rusija „yra pasirengusi perduoti įmonės NIS kontrolę ir įtaką trečiajai šaliai“, tačiau nenurodė, kas yra galimas pirkėjas.
Derybos su JAV
Serbijos vyriausybė „oficialiai parėmė“ Rusijos prašymą, o OFAC atsakymą gali pateikti šią savaitę, sakė ministrė ir kartu pažymėjo, kad reikia „rasti sprendimą“.
Vėliau antradienį ir prezidentas Aleksandaras Vučičius patvirtino derybas tarp „Rusijos valstybės (…) ir trečiosios šalies“. A Vučičius vyriausybei palankiam transliuotojui „Pink TV“ sakė, kad, jo žiniomis, šiuo metu deramasi dėl NIS valdymo struktūros.
„Bus matyti, ar amerikiečiai bus tuo patenkinti, ar pasakys: „Mes pritariame valdymo struktūrai, bet taip pat norime, kad artimiausiu metu pasikeistų savininkai“, – pareiškė jis ir pažadėjo „ginti serbų interesus“.
NIS valdo Pančeve, netoli Belgrado įsikūrusią pagrindinę Serbijos naftos perdirbimo gamyklą, kuri patenkina apie 80 proc. šalies poreikių. NIS turi maždaug 13 tūkst. 500 darbuotojų ir per 400 degalinių – dauguma jų veikia Serbijoje, tačiau 80 klientus aptarnauja Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje. Įmonės apyvarta 2024 m. siekė 3,3 mlrd. eurų, tačiau ji paskelbė, kad tais metais patyrė 153 mln. eurų nuostolių.