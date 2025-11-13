„All Media Group“ turės naują generalinį direktorių

Naujasis „All Media Group“ vadovas G. Skliutas dešimtmetį vadovavo skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ pardavimams, taip pat jau kelerius metus eina „All Media Lithuania“ stebėtojų tarybos nario pareigas, ketvirtadienį pranešė grupė.
Nuo kitų metų bendrovės vyriausiuoju turinio vadovu skiriamas ir Christianas Antingas.
Tuo metu septynerius metus vadovavęs „All Media Group“ Christianas Antingas nuo kitų metų sausio skiriamas vyriausiuoju turinio vadovu. Jis bus atsakingas už sporto, tarptautinio turinio įsigijimus, strateginį turinio valdymą. C. Antingas toliau eis ir valdybos nario pareigas.
„Bitė Group“ holdingas apjungia telekomunikacijų ir skaitmeninių paslaugų verslus „Bitė Lietuva“, „Bite Latvija“ ir kt., „All Media Group“ – medijų įmones trijose Baltijos šalyse „TV3“, „Go3“, „Power Hit Radio“ ir kt.
„Bitė Group“ bei „All Media Group“ valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners“, daugiausia investuojanti į medijų, komunikacijos, švietimo ir technologijų sektorius.
