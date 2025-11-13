„Telia“ įgijo ISO 50001 sertifikatą už energijos efektyvumo valdymą

„Telia“ – pirmoji telekomunikacijų bendrovė, įvertinta šiuo standartu Lietuvoje. Sertifikavimas pagal ISO 50001 apima struktūruotą energijos valdymo procesą – nuo energijos stebėjimo, tikslų nustatymo iki nuolatinio tobulinimo.
„Efektyvus energijos valdymas leidžia užtikrinti stabilesnę ir patikimesnę paslaugų teikimo infrastruktūrą, sumažinti energijos sąnaudas ir nukreipti išteklius į inovacijas bei kokybės gerinimą. Tai reiškia, kad mūsų klientai gauna patikimesnes, tvaresnes ir dar atsakingiau valdomas paslaugas“, – sako Vytautas Bučinskas.
Ruošiantis ISO 50001 sertifikavimui, buvo atlikta nuodugni energijos suvartojimo analizė visose pagrindinėse veiklos srityse, identifikuotos didžiausias sąnaudas generuojančios sritys. Vėliau buvo iškelti aiškūs tikslai efektyvesniam energijos naudojimui bei numatytos metodologijos šiems tikslams stebėti ir vertinti. Kad energijos valdymas taptų integralia „Telia“ veiklos dalimi, į procesą yra aktyviai įtraukti organizacijos darbuotojai, taip siekiant skatinti jų atsakingą požiūrį į energijos vartojimą.
„Šio standarto tikslas – užtikrinti efektyvesnį energijos naudojimą, todėl jį įsidiegus dar labiau susitelkėme į pagrindinius energijos naudotojus ir jų analizę, siekdami dar geresnių energijos vartojimo efektyvumo rezultatų. Nuolatos diegiame naujesnes ir efektyvesnes sistemas, o šio standarto dėka aiškiau identifikavome mums svarbiausias energijos sritis“, – teigia V. Bučinskas.
„Telia“ jau nuo 2017 m. yra sertifikuota pagal ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartą, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas įmonė sistemingai skaičiuoja jau septynerius metus. Bendrovė yra išsikėlusi tikslą pasiekti grynąjį nulį iki 2040 metų.
ISO 50001 sertifikatas nėra vienkartinis pasiekimas – jis įpareigoja „Telia“ nuolat stebėti ir analizuoti energijos vartojimo duomenis, kelti efektyvesnio energijos naudojimo tikslus bei įgyvendinti tam reikalingas iniciatyvas ir procesų tobulinimus. Be to, bendrovė įsipareigojo reguliariai vertinti pasiektus rezultatus, ieškoti naujų galimybių optimizuoti procesus ir diegti geriausias praktikas, kad užtikrintų nuolatinį energijos vartojimo efektyvumo gerinimą.