„EPSO-G“ grupės koreguotas EBITDA šiemet augo iki 60,1 mln. eurų

Kaip per „Nasdaq“ biržą penktadienį pranešė grupė, grupės pajamos šiemet augo 5,9 proc. ir siekė 372,8 mln. eurų.
Tuo metu nekoreguoti „EPSO-G“ finansiniai rodikliai buvo neigiami – grynasis nuostolis dėl laikinų reguliacinių efektų siekė 35,2 mln. eurų, o nekoreguotas neigiamas EBITDA siekė 10,1 mln. eurų.
Šiuos rezultatus, anot įmonės, daugiausia lėmė reikšmingai aukštesnės elektros perdavimo veiklos, kurią vykdo grupės įmonė „Litgrid“, papildomų paslaugų sąnaudos, ypač dėl didesnių, nei reguliuotojo įtrauktų į tarifą, balansavimo rezervų kaštų.
Laikini reguliaciniai skirtumai yra kompensuojami per sekančius reguliacinius periodus.
Šiemet „EPSO-G“ grupės investicijos į infrastruktūrą, skirtą perdavimo sistemų saugumui, patikimumui ir atsparumui stiprinti, sudarė 126 mln. eurų arba 15 proc. mažiau nei per 2024 m. tris ketvirčius.
Grupės įmonė „EPSO-G Invest“ į gynybos pramonę investavo 73,1 mln. eurų – 36,5 mln. eurų per sausio–rugsėjo laikotarpį ir dar 36,6 mln. eurų lapkritį, apmokėdama „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų emisijos dalį.
Dar pernai gruodį Vokietijos gynybos pramonės koncernas „Rheinmetall“ ir „EPSO-G“ patvirtino sutartį dėl bendros įmonės „Rheinmetall Defence Lithuania“ steigimo.
Lietuvai joje priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ bendrovei „EPSO-G Invest“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“.
100 proc. „EPSO-G“ akcijų priklauso Energetikos ministerijai.