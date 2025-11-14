„Litgrid“ prie tinklo prijungė Kauno rajone statomą 42 MW galios vėjo elektrinių parką

Skelbiama, kad vėjo parkas jau gamina elektros energiją bandomuoju režimu ir tiekia ją į perdavimo tinklą.
„Girininkų vėjo elektrinių parko transformatorių pastotė jau prijungta prie elektros perdavimo tinklo, praėjusią savaitę pradėta bandomoji elektros energijos gamyba“, – pranešime teigia „Litgrid“ Atsinaujinančių išteklių centro vadovas Ignas Junevičius.
I. Junevičius priduria, kad vėjo elektrinių gamyba ypač svarbi šaltuoju metų laiku, kai saulės generacija natūraliai sumažėja dėl ilgo tamsaus paros laiko.
Bendrovės teigimu, prie elektros perdavimo tinklo prijungus Girininkų kaime statomą vėjo parką, šalyje veikiančių saulės ir vėjo elektrinių leistina generuoti galia siekia daugiau nei 5,4 gigavato (GW) ir sudaro per 60 proc. viso šalies elektros gamybos pajėgumo.
Iš viso Lietuvoje šiuo metu instaliuota 2 402 MW galios vėjo elektrinių.
Vėjo elektrinių parką Kauno rajone vysto Lietuvos bendrovės „E-Energija“ valdoma įmonė „Joreta“. Planuojama, kad parkas komercinę veiklą pradės 2026 m. viduryje.