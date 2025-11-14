„Rimi“ skelbia, kaip dirbs per šventes ir kur pavyks apsipirkti sausio 1 d.

„Rimi“ prekybos centrai Lietuvoje gruodžio 24 d. dirbs kiek trumpiau nei įprastai – iki 20 val. Gruodžio 26 d. parduotuvės atsidarys vėliau – nuo 9 val. ir šią dieną duris užvers 21 val. Gruodžio 25-ąją parduotuvių durys liks uždarytos – darbuotojai tądien leis šventes su artimaisiais ir ilsėsis. Gruodžio 31 d. „Rimi“ parduotuvės dirbs iki 21 val., o sausio 1 d. dirbs tik budinčios parduotuvės.
„Mums svarbu, kad žmonės galėtų ramiai pasiruošti šventinį stalą ir jiems nereikėtų karštligiškai ieškoti kepimo popieriaus ar kitų prekių. Patariame planuoti savo apsipirkimus iš anksto, tačiau užtikrinsime, kad „Rimi“ lentynos būtų papildytos ir paskutinės minutės kelionei į parduotuvę“, – teigia Luka Lesauskaitė-Remeikė, „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė.
Ji priduria, jog „Rimi“ parduotuvių darbo laikai šventinėmis dienomis buvo pakoreguoti atsižvelgiant į praėjusių metų pirkėjų srautus ir poreikius. Dėl to gruodžio 24, 26 ir 31 dienomis prekybos centrai užsidarys valanda vėliau nei praėjusiais metais.
„Būtent pastebėti pirkėjų įpročiai ir padiktavo šiuos pokyčius – matome, kad prieš šventes žmonės linkę apsipirkti paskutinėmis dienomis ir vakarais, tad ilgesnis darbo laikas leidžia tai padaryti patogiau ir ramiau. Kalėdinis laikotarpis svarbus tiek mūsų klientams, tiek komandai, todėl skatiname šventinius pirkinius planuoti iš anksto – taip galima išvengti ir ilgų eilių, ir didelio šurmulio parduotuvėse“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Pirmąją 2026 metų dieną Lietuvoje dirbs 47 budinčios „Rimi“ parduotuvės:
• Rimi Naujoji g. 7, Alytus
• Rimi Juozapavičiaus, A. Juozapavičiaus pr. 11, Kaunas
• Rimi Baltijos, Baltijos g. 58, Kaunas
• Rimi Varniai, Varnių g. 41, Kaunas
• Rimi Prancūzų, Prancūzų g. 81, Kaunas
• Rimi Ringaudai, Varžupio g. 1, Akademija, Kauno r.
• Rimi Domeikava, Vandžiogalos pl. 112, Domeikava, Kauno r.
• Rimi Savanoriai, Savanorių pr. 321, Kaunas
• Rimi Europa, Europos pr. 43, Kaunas
• Rimi Dainava, V. Krėvės pr. 43, Kaunas
• Rimi Romainiai, Romainių g. 67C, Kaunas
• Rimi Pasienio g. 1, Gargždai
• Rimi Šventosios g. 27B, Kretinga
• Rimi Slengiai, Dangaus g. 34, Slengiai, Klaipėda
• Rimi MOLAS, Taikos pr. 139, Klaipėda
• Rimi Arena, Taikos pr. 64, Klaipėda
• Rimi Liepojos, Liepojos g. 27, Klaipėda
• Rimi Dituva, Nidos g. 1, Dercekliai, Klaipėdos r.
• Rimi Palanga, Malūno g. 10, Palanga
• Rimi Mažeikiai, Žemaitijos g. 38, Mažeikiai
• Rimi Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 80–1, Kėdainiai
• Rimi Panevėžys, Klaipėdos g. 82, Panevėžys
• Rimi Dainų, Gegužių g. 30, Šiauliai
• Rimi Rėkyva, Piktmiškio g. 75, Šiauliai
• Rimi Telšiai, Plungės g. 4–1, Telšiai
• Rimi Trakai, Vytauto g. 90, Trakai
• Rimi Ukmergė, Vytauto g. 60, Ukmergė
• Rimi Druskininkai, Vilniaus al. 22, Druskininkai
• Rimi Naujoji Vilnia, Šiaurės g. 37, Vilnius
• Rimi City North, Žirmūnų g. 64, Vilnius
• Rimi Mylia, Kedrų g. 4, Vilnius
• Rimi Mandarinas, Ateities g. 91, Vilnius
• Rimi Outlet, V. Pociūno g. 8, Vilnius
• Rimi Rygos, Rygos g. 8, Vilnius
• Rimi Pilaitė, Vydūno g. 4, Vilnius
• Rimi Jeruzalė, Jeruzalės g. 4, Vilnius
• Rimi Užupis, Zarasų g. 5A, Vilnius
• Rimi Pavilnionys, Pavilnionių g. 22, Vilnius
• Rimi Erfurtas, Architektų g. 19, Vilnius
• Rimi Didžioji, Didžioji g. 28, Vilnius
• Rimi Pilies, Pilies g. 10, Vilnius
• Rimi Gedimino, Gedimino pr. 10, Vilnius
• Rimi Linksmoji, Linksmoji g. 66A, Vilnius
• Rimi Zujūnai, Žirgų g. 24, Antežeriai, Vilnius
• Rimi Live Square, Gedimino pr. 44A, Vilnius
• Rimi Čekoniškės, Pilaitės pr. 65, Vilnius
• Rimi Kaišiadorys, Gedimino g. 115, Kaišiadorys
