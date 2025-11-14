Baltijos šalių sinchronizacija JAV laimėjo metų projekto apdovanojimą

„Šis pasaulinis pripažinimas dar kartą patvirtina, kad Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais yra strateginis mūsų energetinės nepriklausomybės laimėjimas ir pasaulinio lygio projektų valdymo sėkmės istorija“, – pranešime teigia energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Kaip praneša „Litgrid“, projektų valdymo asociacija įvertino tai, kad sudėtingas sinchronizacijos projektas buvo sėkmingai įgyvendintas anksčiau nei planuota.
„Baltijos šalių sinchronizacijos projektas yra ne tik svarbus žingsnis siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir saugumo, bet ir pavyzdys, kaip kryptingas projektų valdymas gali duoti reikšmingų rezultatų visuomenei“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Anot JAV projektų valdymo asociacijos, Baltijos šalių sinchronizacija yra neeilinis pasiekimas, suvienijęs tūkstančius profesionalų iš keturių šalių, kurie kartu sėkmingai užtikrino regiono energetinę nepriklausomybę ir saugumą.
1969 m. įkurta „Project Management Institute“ yra JAV ne pelno siekianti organizacija, vienijanti 700 tūkst. narių ir turinti 250 atstovybių visame pasaulyje. Ji kuria pasaulyje pripažintus projektų valdymo standartus ir sertifikatus projektų valdymo profesionalams.
ELTA primena, kad šių metų vasario 9 d. Baltijos šalys sinchronizavosi su kontinentinės Europos elektros tinklais, prieš tai 65 metus veikusios bendroje elektros sistemoje su Rusija ir Baltarusija, vadinamajame BRELL žiede.
Šiuo metu Baltijos šalys savarankiškai valdo savo elektros sistemos dažnį ir įtampą. Elektros iš Rusijos Lietuva nebeperka nuo 2022 m., o iš Baltarusijos – nuo 2020-ųjų.
BRELL sutartį Lietuva nutraukė vasario 7 d., penktadienio vakarą, 23 val. 59 min.
Prie kitų Europos valstybių Baltijos šalys prisijungė per „LitPol Link“ sinchroninę sausumos jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.
sinchronizacijaJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)apdovanojimas
