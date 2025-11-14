Trečiąjį šių metų ketvirtį BVP euro zonoje augo 0,2 proc., ES – 0,3 proc.

ES statistikos tarnyba primena, jog antrąjį ketvirtį BVP augimas euro zonoje siekė 0,1 proc., ES – 0,2 proc.
Šių metų liepą–rugsėjį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, per metus BVP euro zonoje padidėjo 1,4 proc., ES – 1,6 proc.
Didžiausią ekonomikos augimą per ketvirtį patyrė Kipras, kurio BVP augo 0,9 proc. Lenkijos, Portugalijos ir Slovėnijos ekonomika tuo metu augo po 0,8 proc.
Remiantis „Eurostat“ duomenimis, BVP 0,2 proc. per ketvirtį sumažėjo Lietuvoje ir Rumunijoje, po 0,1 proc. traukėsi Suomijos ir Airijos rodikliai.
Palyginus šių ir praėjusių metų trečiuosius ketvirčius, per metus didžiausią BVP augimą fiksavo Airija – 12,3 proc. Tuo metu Lietuvoje ekonomika augo 1,9 proc.
Visi pateikti BVP rodikliai yra pakoreguoti pagal sezoniškumą.
Dirbančiųjų skaičius per ketvirtį euro zonoje padidėjo 0,1 proc., o ES – 0,2 proc.
Šių metų trečią ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, per metus užimtumas euro zonoje padidėjo 0,5 proc., o ES – 0,6 proc., po to, kai antrąjį ketvirtį euro zonoje jis augo 0,6 proc., o ES – 0,4 proc.
