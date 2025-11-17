Informacija žiniasklaidai dėl kapitono patirties: oro linijos atliko visus reikiamus patikrinimus

Oro linijos pabrėžia, kad tyrimas vyksta dėl kapitono patirties, o ne piloto licencijos, kuri nėra kvestionuojama:
„Kiekvienas pilotas, norėdamas pradėti skrydžius oro linijose, privalo pateikti visus reikiamus dokumentus ir pereiti aiškiai reglamentuotą procesą, kurį nustato Europos aviacijos saugos agentūra (EASA). Būtent šio proceso buvo laikomasi patikrinant minėtą pilotą. Svarbu pabrėžti, kad šioje situacijoje klausimas kyla ne dėl piloto licencijos, o dėl jo kapitono kvalifikacijos.“ – sako įmonės atstovė Rolanda Lipnevičiūtė.
Aviacijos specialistai paaiškina, kad karjerą oro linijose pilotas pradeda kaip antrasis pilotas (angl. First Officer). Tik surinkęs nustatytą skraidymo valandų skaičių, jis gali pretenduoti į kapitono pareigas. Tokį paaukštinimą suteikia oro linijos, įvertinus reikiamą skrydžių patirtį ir vidinių paaukštinimo procedūrų reikalavimus. Minimalus EASA nustatytas skrydžio patirties valandų skaičių, norint pilotui tapti kapitonu, yra 1 500 skrydžio valandų, „Avion Express“ oro linijos šį reikalavimą standartą yra padvigubinusios, o minėtas pilotas pradėdamas skraidyti už „Avion Express“ turėjo kur kas didesnį kiekį (daugiau kaip 10 000) skraidymo valandų ir daugiau nei dvidešimt metų patirtį aviacijoje. Dėl piloto licencijos autentiškumo abejonių nekyla, nes ji yra patvirtinta šalies išdavusios licenciją institucijų.
„Gavus informaciją, kad piloto deklaruota ir jo pateiktais dokumentais patvirtinta kapitono patirtis galėjo būti netiksli, oro linijos nedelsiant pradėjo vidinį tyrimą ir pilotas buvo nušalintas nuo skrydžių. Vos prasidėjus tyrimui, minėtas asmuo atsistatydino. Iki tol jokių nusiskundimų dėl piloto darbo ar klausimų dėl saugumo nebuvo kilę“, – priduria R. Lipnevičiūtė.
Šiuo metu vykdomas tyrimas siekia nustatyti, ar dokumentai, patvirtinantys piloto, kaip kapitono patirtį, yra tikslūs. Į procesą įtrauktos kelių valstybių aviacijos reguliacinės institucijos, nes nagrinėjamų dokumentų autentiškumą gali įvertinti tik tam įgalioti ekspertai.