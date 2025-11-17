Klaipėda ruošiasi 10 mln. vertės pirkiniui

Penktadienį paskelbta ir savaitę truks rinkos konsultacija dėl šio pirkimo, kurio numatoma vertė – 10 mln. eurų.
Kaip teigiama apšvietimo sistemą prižiūrinčios savivaldybės įmonės „Klaipėdos paslaugos“ pateiktuose dokumentuose, atnaujinimu siekiama „modernizuoti esamą Klaipėdos gatvių apšvietimo sistemą ir sumažinti sistemos elektros energijos suvartojimą bei atkurti nusidėvėjusios sistemos būklę.“
Visame mieste bus keičiami šviestuvai ir atramos, taip pat numatytas apie 100 kilometrų požeminių kabelių bei 35 kilometrų oro elektros linijų, valdymo spintų keitimas.
Ruošiamasi pirkti ne tik gatvėms, bet ir skverų, parkų, dviračių, pėsčiųjų takams apšviesti skirtus šviestuvus.
Būsimam rangovui keliama sąlyga keičiant šviestuvus nepalikti gatvių tamsoje, netrikdyti elektros tiekimo gyventojams. Reikalavimuose nurodoma, kad nauji LED šviestuvai turėtų tarnauti bent 20 metų.
Konkursas apšvietimo sistemos keitimui bus skelbiamas vėliau.