Pričiupo kliniką įsukusią rimtą sukčiavimo schemą Egipte: siuntė sąskaitas be turistų žinios

Tyrimas atskleidė, kad tai buvo dalis plataus masto sukčiavimo schemos, kai asmenys naudoja turistų asmens duomenis, kad įvykdytų draudimo sukčiavimus, skelbiama draudimo bendrovės išplatintame pranešime žiniasklaidai.
„Schema veikia taip: Hurghados viešbučių vestibiuliuose vietinės klinikos darbuotojas prieina prie turistų, turinčių kelionių draudimą. Jis pasiūlo, atrodytų, nekaltą nemokamą vitaminų procedūrą ir paprašo paso, draudimo poliso bei viešbučio kelialapio duomenų, kad „užpildytų dokumentus“.
Procesas trunka apie 20 minučių, po to vyras palieka savo kontaktinę informaciją ir užtikrina turistus, kad viskas gerai. Tačiau iš tikrųjų klinika vėliau pateikia medicinines sąskaitas draudimo bendrovei turistų vardu – dažnai be jų pačių žinios“, – aiškino draudimo bendrovės „If“ vyr. žalų specialistė Elena Subelė.
Įtarimus patvirtino ir dėmesinga klientė, kuri tiesiogiai susisiekė su „If ir papasakojo, ką matė viešbutyje. Jai taip pat buvo pasiūlyti „nemokami vitaminai“, tačiau moteris atsisakė iš atsargumo ir pateikė draudikui išsamų įvykio aprašymą. Atsakingos keliautojos pranešimas padėjo bendrovei geriau suprasti situaciją.
Pasak E. Subelės, šis atvejis parodo, kaip išradingai sukčiai gali pasinaudoti turistų pasitikėjimu ir pažeidžiamumu. Tokios situacijos, kai trečioji šalis suteikia paslaugą be kliento informuoto sutikimo ir vėliau pateikia sąskaitą, nėra dengiamos draudimo apsauga ir laikomos draudimo sukčiavimu, kuris gali būti baudžiamas pagal įstatymą.
„If“ primena keliautojams, kad nereikėtų dalintis savo asmeniniais dokumentais ar duomenimis su nepažįstamais asmenimis ir vengti medicininių paslaugų, siūlomų viešbučiuose, nes jos gali būti sukčiavimo dalis.
Keliautojams taip pat patariama išsaugoti visus mokėjimų ar gydymo įrodymus, pasitikrinti, į kurią kliniką jie yra nukreipiami, ir nepasirašyti dokumentų, kurių turinio jie iki galo nesupranta. Jei kyla įtarimų – ar tai netikėtas pasiūlymas, abejotinas gydytojas, ar neaiški sąskaita – apie incidentą reikia nedelsiant pranešti draudimo bendrovei.