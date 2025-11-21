Kauno oro uoste – naujovės: skelbia, ką žinoti keliautojams

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), atnaujintos atvykimo ir išvykimo erdvės, terminalo plotas išaugo daugiau nei pusantro karto – iki 4,4 tūkst. kv. m. Oro uosto infrastruktūra dabar leidžia aptarnauti iki šešių keleivinių skrydžių per valandą.
Tai nulėmė esminiai plėtros darbai – padidėjo tiek atvykimo, tiek išvykimo erdvės. Po darbų pabaigos Kauno oro uoste veikia šeši laipinimo vartai, kai iki šiol keleiviai naudojosi keturiais.
Taip pat išplėsta keleivių registracijos į skrydžius zona, įdiegti papildomi registracijos stalai, padidėjo Šengeno ir ne Šengeno zonos, sukurtos papildomos erdvės laukti skrydžių, pavalgyti ar apsipirkti, išplėstos bagažo atsiėmimo zonos, į terminalo vidų perkeltos ir automobilių nuomos paslaugos.
Oro uoste veikia ir du bagažo atsiėmimo diržai, prieš plėtrą keleivių bagažui buvo naudojamas tik vienas.
Atidarymo renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Lietuvos oro uostų atstovai, Kauno rajono savivaldybės ir kitų institucijų atstovai.
„Ši Kauno oro uosto plėtra – tai ne tik investicija į infrastruktūrą, bet ir į žmones. Ji atveria daugiau galimybių mūsų ekonomikai, sustiprina turizmo augimą ir suteikia kiekvienam keleiviui daugiau patogumo bei lengvumo keliaujant“, – sakė premjerė I.Ruginienė.
„Džiaugiuosi, kad Kauno oro uostas užaugo didelis – jame telpa net krepšinio aikštelė. Ką iš tiesų reiškia šis augimas? Mažiau streso ir daugiau patogumo keliautojams: daugiau laipinimo vartų, registracijos stalų, aptarnavimo langelių, greitesnis bagažo atsiėmimas, trumpesnės eilės.
Visa tai užtikrins kokybišką, modernų ir tarptautinius standartus atitinkantį aptarnavimą. Kauno oro uostas oficialiai žengia į visiškai naują etapą ir Lietuvos oro uostų kartelę kelia į aukštesnį lygį“, – kalbėjo atidarymo renginyje taip pat dalyvavęs susisiekimo ministras J.Taminskas.
Terminalo plėtros darbai Kauno oro uoste pradėti vykdyti 2024 metų pavasarį. Plėtra buvo vykdoma dėl per paskutinius kelerius metus šoktelėjusio aptarnaujamų keleivių skaičiaus – 2024 m. Kauno oro uoste aptarnauta viso 1,4 mln. keleivių arba 10 proc. daugiau nei 2023 m.
Toks keleivių srautas jau gerokai viršijo projektinius Kauno terminalo esamus pastato pajėgumus, kurie per metus turėjo aptarnauti apie 1 mln. klientų.
Kauno terminalo statybų darbus už 17,7 mln. eurų (su PVM) atliko bendrovė „Infes“.
Jau skelbta, kad šią vasarą taip pat baigti modernizacijos darbai Kauno oro uosto automobilių aikštelėje, jos plotas padidėjo iki beveik 10 tūkst. kv. metrų.
LTOU vadovas Simono Bartkaus teigimu, tikimasi, kad Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai kitąmet bendrai aptarnautų keleivių skaičius išaugs iki 7 mln.
