Istorija ir vėl kartojasi: sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla

2025 m. lapkričio 23 d. 19:08
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Vilniaus oro uoste sustabdytas orlaivių eismas. Įtariama, kad link oro uosto ir vėl artinasi meteorologiniai oro balionai.
Kaip skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), netoli oro uosto stebimos navigacinės atžymos, būdingos kontrabandą gabenantiems balionams.
Dėl rizikų civilinei aviacijai 18.55 val. sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Preliminariai – 3 valandoms.
Keleiviams rekomenduojama stebėti oro uosto ir aviakompanijų skelbiamą informaciją.
Primename, kad tai jau nebe pirmas kartas per pastaruosius keletą mėnesių. Reaguodama į pasikartojančius balionų iš Baltarusijos antplūdžius, Lietuvos Vyriausybė buvo priėmusi sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija.
Nors siena turėjo būti uždaryta iki lapkričio 30 d., šią savaitę priimtas sprendimas judėjimą per pasienio kontrolės punktus (PKP) atnaujinti anksčiau laiko.
Papildysime.
