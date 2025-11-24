„Avia Solutions Group“ – didžiausia ACMI įmonių grupė pasaulyje. Kokios tolesnės ambicijos?

ACMI – ne greitoji pagalba avialinijoms, o protinga strategija
Pagrindinis grupės plėtros variklis – augantis ACMI paslaugų populiarumas. Grupei priklausančios ACMI įmonės nuomoja savo keleivinius ir krovininius orlaivius didžiausioms pasaulio oro linijoms. Pasak J. Janukėno, per pastarąjį dešimtmetį tokį laikiną pajėgumų papildymą oro linijos ėmė vertinti ne kaip gelbėjimosi ratą susidūrus su orlaivių gedimais, o kaip strateginį įrankį jų parko valdyme.
„Dabar vis daugiau didžiųjų, tradicinių oro linijų priima ACMI kaip ilgalaikės strategijos dalį. Logika gana paprasta – Europoje oro linijos uždirba didžiąją dalį pelno per 4–6 mėnesius šiltuoju metų laiku, kai skrydžių paklausa yra didžiausia ir atitinkamai žiemą skrydžių paklausa ženkliai sumažėja. Tam, kad oro linijos galėtų patenkinti sezoninę paklausą, joms reikia papildomų orlaivių pajėgumų būtent tuo laikotarpiu.
Partnerystė su ACMI paslaugas teikiančiomis avialinijomis suteikia joms galimybę išplėsti orlaivių parką tada, kada didžiausias poreikis, be ilgalaikių finansinių įsipareigojimų. Be to, pačioms oro linijoms nereikia rūpintis nei papildomų įgulų samda, nei orlaivių techniniu aptarnavimu ar draudimu – viskuo pasirūpiname mes“, – dėsto J. Janukėnas.
Grupė išnaudoja šį sezoniškumą perkeldama orlaivius tarp skirtingų žemės pusrutulių – vasarą jie daugiau skraido Europoje, o žiemą yra perkeliami į Aziją ar Pietų Ameriką. Toks modelis reikalauja ne tik sumanios strategijos, bet ir didelio veiklos masto.
„Norint būti patikimu ACMI partneriu oro linijoms visame pasaulyje, reikia pasaulinio oro linijų tinklo, paslaugų ekosistermos, kad galėtum pasiūlyti įvairius sprendimus. Tai užtikrinti galime turėdami ne tik orlaivius ir ACMI oro linijas, bet ir remonto bazes, antžeminių paslaugų bendroves ir net savo pilotų mokymo centrus“, – pabrėžia J. Janukėnas.
Pasaulinis ACMI tinklas
„Avia Solutions Group“ šiuo metu tęsia plėtrą rinkose, kurių aviacijos sezoniškumas priešingas Europai – Azijos-Ramiojo vandenyno regione ir Lotynų Amerikoje. Vien šiemet prie grupės ACMI tinko prisijungė Brazilija, Tailandas, Malaizija, Australija.
„Kalbame apie rinkas, kuriose, kartu sudėjus, gyvena daugiau nei Europos Sąjungoje – tai milžiniškos galimybės. Tačiau gauti oro vežėjų pažymėjimus nėra mūsų tikslas savaime. Tai būdas sukurti tinklą orlaivių perkėlimui tarp regionų, mat daugelis šalių riboja užsienio ACMI bendrovių veiklą savo vietinėse rinkose“, – sako J. Janukėnas.
Geografinę „Avia Solutions Group“ plėtrą lydi nauja fizinė orlaivių aptarnavimo infrastruktūra. Jau beveik dešimtmetį Indonezijoje veikianti orlaivių techninės priežiūros ir remonto paslaugų įmonė „FL Technics“ pernai atidarė naują angarą šaliai priklausančioje Balio saloje, o šiemet užbaigs angaro statybas Dominikos Respublikoje.
„Nauji angarai skirti patenkinti tiek vietinių rinkų poreikiams, tiek aptarnauti mūsų pačių augantį orlaivių parką tuose regionuose“, – aiškina „Avia Solutions Group“ vadovas.
Ateities vizija – nauji „737 MAX“ ir biuras aviacijos sostinėje
Vasarį „Avia Solutions Group“ pasirašė sutartį su JAV gamintoju „Boeing“ dėl 80 naujų „737 MAX“ orlaivių – užsakyta 40 ir įgyta pirmumo teisė įsigyti dar tiek pat. Tai buvo pirmasis kartas, kai ACMI įmonė užsako tiek orlaivių tiesiai iš gamintojo.
„Europa vis dar yra mūsų pagrindinė rinka, o čia oro uostai teikia vis daugiau rekomendacijų naudoti naujus, mažiau aplinkai taršius orlaivius. Naujausi modeliai degina 18–20 proc. mažiau kuro ir yra draugiškesni aplinkai. Pavyzdžiui, Londono Hitrou oro uoste vienam naujam orlaiviui per mėnesį pakilti ir nusileisti kainuoja 2–2,5 mln. JAV dolerių pigiau nei senam“, – skaičiuoja J. Janukėnas
Grupės centrinė būstinė yra įsikūrusi Airijos sostinėje Dubline – mieste, turinčiame ypatingą svarbą aviacijos industrijai. Kiti grupės biurai veikia Londone, Singapūre, Filipinuose ir kituose pasaulio miestuose. Taip pat planuojama plėtra sparčiai augančiame Viduriniųjų Rytų regione – grupė planuoja naują biurą JAE.
Žmonės – svarbiausias sėkmės veiksnys
Iš viso tarptautinę aviacijos įmonių grupės komandą sudaro daugiau nei 14 tūkst. aviacijos specialistų, iš kurių net 2,5 tūkst. dirba Vilniuje, kur grupė ir pradėjo savo verslo kelionę. Įmonės komanda – multikultūrinė. Vien Lietuvoje dirba daugiau kaip 70 skirtingų tautybių specialistai.
Anot grupės vadovo, išlaikyti vienybę siekiant bendro tikslo sparčiai augančioje globalioje organizacijoje padeda tinkami žmonės – įmonė daug dėmesio skiria darbuotojų mokymams ir augimui bei naujų talentų pritraukimui.
„Veikiame visame pasaulyje, todėl galime pasiūlyti išties tarptautines karjeros galimybes. Didelė dalis įvairiose šalyse aukštas pozicijas užimančių žmonių yra lietuviai, grupėje dirbantys jau keliolika metų. Tačiau sėkmingai samdome ir patyrusius aviacijos vadovus iš užsienio, ypač mūsų Azijos ar kitų regionų plėtrai“, – aiškina J. Janukėnas.
„Grupės plėtra ir jos rezultatai neabejotinai priklauso nuo pajėgumų, kuriuos galime pasiūlyti savo klientams. Nuosekliai auginame savo orlaivių parką, bet vien to nepakanka. Tik turėdami stiprius vadovus, pardavėjus ir kitus specialistus mes galime įgyvendinti pažadus klientams ir užtikrinti, kad mūsų vykdomi skrydžiai neštų jiems maksimalią naudą“, – apibendrindamas sako J. Janukėnas.