„Orlen Lietuva“ ieško naujo rangovo milijardiniam Mažeikių naftos gamyklos modernizavimo projektui

„Dėl nuolatinio vėlavimo atliekant darbus bei Žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos projekto vykdymo sutartyse nustatytų terminų nesilaikymo, „Orlen Lietuva“ nusprendė nutraukti sutartis su „Petrofac International LLC“, – komentare Eltai nurodė „Orlen Lietuva“ Kristina Gendvilė.
Pasak jos, šis sprendimas priimtas siekiant apsaugoti „Orlen Lietuva“ interesus po to, kai atlikta išsami finansinės ir veiklos rizikos analizė patvirtino, jog neįmanoma užbaigti projekto per numatytą laiką.
„Tuo pačiu metu pradėtas naujo generalinio rangovo atrankos procesas, kuris leis užtikrinti projekto tęstinumą ir sėkmingą jo įgyvendinimą“, – teigė įmonės atstovė.
„Orlen Lietuva“ duomenimis, Mažeikių naftos gamyklos žaliavos perdirbimo įrenginio projektas šiuo metu yra baigtas apie 80 proc.
Lietuvoje kovą viešėjęs buvęs „Orlen Lietuva“ generalinis Zbigniew Paszkowicz sakė, jog nepaisant sudėtingos geopolitinės situacijos ir augančių kaštų bendrovė sieks Mažeikių naftos gamyklos modernizavimą užbaigti 2026-aisiais
Lietuva projektui suteikė 54 mln. eurų vertės paramą
Pagal kovą „Orlen Lietuva“ sudarytą susitarimą su tuometine Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybe, Lietuva 970 mln. eurų vertės Mažeikių gamyklos modernizavimo projektui įsipareigojo skirti kiek daugiau nei 8 proc. bendrų projekto kaštų vertės paramą – ji sudaro apie 54 mln. eurų.
Ši parama suderinta su Europos Komisija (EK).
Mažeikių naftos perdirbimo įrenginio projektas taip pat pripažintas kaip strateginės svarbos – jam galioja įvairios valstybės finansinės paramos priemonės: pelno mokesčio lengvatos, kompensacijos už taršos leidimų netiesiogines išlaidas, investicijų į infrastruktūrą kompensavimas.
Skelbta, kad šis naftos perdirbimo efektyvumą didinantis projektas padės stiprinti Lietuvos konkurencingumą, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, atvers naujas investicijų kryptis.
„Petrofac“ su finansiniais sunkumais susiduria ne pirmus metus
Kaip spalio pabaigoje skelbė „The Guardian“, viena didžiausių Šiaurės jūroje veikiančių naftos ir dujų rangovių „Petrofac“ pateikė prašymą paskirti jai bankroto administratorių, dėl to Škotijoje pavojuje atsidūrė daugiau nei 2 tūkst. darbo vietų.
Ši energijos paslaugų teikėja paaiškino, kad su prašymu paskirti jai administratorių į Anglijos ir Velso aukščiausiąjį teismą kreipėsi po to, kai nesilaikydama sutartinių įsipareigojimų prarado didelį jūros vėjo jėgainių projektą.
Visame pasaulyje apie 7,3 tūkst. darbuotojų turinti „Petrofac“ teigė, kad bankroto administravimo planai, kuriuos greičiausiai įgyvendins verslo paslaugų įmonė „Teneo“, bus taikomi tik jos pagrindinei patronuojančiai bendrovei, o jos veikla šio proceso metu bus vykdoma toliau.
Energetikos sekretoriaus Edo Milibando departamentas vėliau pareiškė, kad derina „visų vyriausybės žinybų“ pastangas suteikti pagalbą Jungtinėje Karalystėje veikiančiam bendrovės „Petrofac“ padaliniui, kurio Šiaurės jūros centre Aberdyno mieste dirba apie 2 tūkst. žmonių.
Bendrovė jau kelerius metus patiria finansinių sunkumų, kurie prasidėjo 2017 m., kai Sunkaus sukčiavimo tyrimų tarnyba ėmėsi tyrimo, pasibaigusio tuo, kad 2021 m. buvo priimtas nuosprendis dėl nesugebėjimo užkirsti kelio kyšininkavimui ir bendrovei skirta daugiau nei 100 mln. JAV dolerių bauda.
Dėl šio tyrimo bendrovei tapo sunkiau gauti užsakymų. Tiesa, iš pradžių ji atsigavo, bet, prasidėjus koronaviruso pandemijai, reikalai tapo dar prastesni.
„Petrofac“ jau daugiau nei metus bando restruktūrizuoti savo finansus, o gegužę aukščiausiasis teismas patvirtino oficialų restruktūrizacijos planą. Remiantis liepos mėnesį priimtu sprendimu byloje, kuri buvo iškelta keleto kreditorių ieškinių pagrindu, įmonės skolos gali siekti beveik 4 mlrd. JAV dolerių.
Tačiau ketvirtadienį bendrovė investuotojams pranešė, kad Europos elektros tinklo operatorius ir didžiausias jos klientas „TenneT“ nutraukė sutartį, todėl įvykdyti likvidacinę restruktūrizaciją tapo nebeįmanoma – būtent su operatoriumi „TenneT“ sudaryta sutartis buvo susijusi su jūros vėjo jėgainių projektų įgyvendinimu prie Nyderlandų krantų.
Anot Energetinio saugumo ir nulinio sunaudojamos energijos kiekio departamento (DESNZ) atstovo, bendrovės „Petrofac“ padalinys Jungtinėje Karalystėje bankroto paskelbęs nėra ir toliau veikia kaip įprasta, nes tai yra paklausiu verslu užsiimanti įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir sudariusi daug sėkmingų sutarčių.
Bendrovės „Petrofac“ bankroto administravimo procesą lėmė ilgus metus besitęsusios problemos, susijusios su jos pasauline veikla. Vyriausybė toliau tęs darbą su JK veikiančia bendrove, daugiausiai dėmesio skirdama tolimajai ateičiai.
„Orlen Lietuva“ – vienintelė naftą perdirbanti bendrovė Baltijos šalyse, Lietuvoje valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą ir Būtingės naftos terminalą, joje dirba virš 1,5 tūkst. darbuotojų.