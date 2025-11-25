„Swedbank“ suteikė 14 mln. eurų finansavimą „Cgates“ verslo plėtrai

„Šis finansavimas leis klientui ne tik sėkmingai įgyvendinti strateginį įsigijimą, bet ir sustiprinti pozicijas šalies telekomunikacijų rinkoje, įžengiant į 11 naujų regionų, kuriuose iki šiol „Cgates“ paslaugos nebuvo teikiamos. Vertiname galimybę būti patikimu partneriu „Cgates“ plėtros kelyje ir teikti kompleksinius sprendimus, atitinkančius kliento poreikius bei ilgalaikius tikslus“, – sako Martynas Trimonis, „Swedbank“ Nekilnojamojo turto ir energetikos klientų skyriaus vadovas.
„Pagaliau pavyko įgyvendinti vakarų Lietuvos plėtros etapą – labai džiaugiamės, kad jau visai netrukus greičiausias „Cgates“ namų internetas pasieks ir šio regiono gyventojus. Tai nuoseklios strategijos rezultatas, kurį pasiekti padėjo ilgametė ir sklandi partnerystė su „Swedbank“, – teigia Tomas Burovas, „Cgates“ vadovas.
„Cgates“ su „Swedbank“ finansavimo srityje bendradarbiauja nuo 2015 m. Šiuo metu banko suteiktas bendras finansavimas „Cgates“ siekia 53 mln. eurų, įskaitant ir naująjį sandorį.
Užbaigus šį įsigijimą, „Cgates“ perims „Splius“ verslo dalį – šviesolaidinio interneto, išmaniosios televizijos bei fiksuotojo ryšio paslaugas Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, Šilutės, Radviliškio, Kuršėnų, Joniškio, Kelmės, Pasvalio, Naujosios Akmenės bei Pakruojo regionuose.
Sektoriaus svarba ekonomikai vis didėja
Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorius, kuriam priklauso „Cgates“, sparčiai stiprina savo pozicijas šalies ekonomikoje. „Infobalt“ duomenimis, pernai šio sektoriaus indėlis į šalies BVP pasiekė 5,4 proc. – dvigubai daugiau nei prieš dešimtmetį.
„Aktyviai veikiame šiame sektoriuje, bendradarbiaujame su vietos bendrovėmis ir taip prisidedame prie jo plėtros. „Swedbank“ finansavimo įsipareigojimai Lietuvos IRT sektoriui, įskaitant ir užbalansinį apyvartinį finansavimą, sudaro apie 160 mln. eurų“, – teigia M. Trimonis.