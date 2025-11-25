Atskleidė, kiek siūlo didinti statutinių pareigūnų atlyginimus: planuoja skirti ir kompensaciją už ilgalaikę tarnybą

Ministerijos parengtame projekte numatoma, kad atlyginimai pareigūnams didėtų atsižvelgus į minimalios pareiginės algos padidinimą 11 proc., taip pat, pritarus Ministrų kabinetui, būtų nustatyti nauji koeficientai: 1 grupės – 1 proc., 2 grupės – 3 proc., 3 grupės – 5 proc., 4–9 grupių – 7 proc., 10 grupės – 10,8 proc.
Anot ministerijos, labiausiai alga didėtų mažiausiai uždirbantiems 6–10 grupių pareigūnams.
Taip pat siūloma įtvirtinti naują socialinę garantiją – 300 eurų kasmėnesinę kompensaciją už ilgalaikę tarnybą.
Ją gautų 25 metus ar daugiau ištarnavę pareigūnai. Ši išmoka taip pat būtų mokama muitinės ir bausmių vykdymo sistemos pareigūnams.
Numatoma, kad pakeitimai įsigaliotų 2026 metų sausio 1 dieną.
