Gedimino Žiemelio valdyta įmonė Latvijoje nutraukia veiklą: skraidė 33 metus Paliko milijonines skolas

2025 m. lapkričio 25 d. 14:02
Užsakomųjų skrydžių bendrovė „SmartLynx Airlines Latvia“ paskelbė nutraukianti savo veiklą. Teigiama, kad darbuotojai liko negavę atlyginimų, pranešė užsienio žiniasklaida. 
Pranešime oro linijų bendrovė teigė nuo šiandien nutraukianti savo komercinę veiklą bei tikino, kad toks sprendimas priimtas įvertinus įmonės situaciją ir ilgalaikę perspektyvą. 
Iš viso įmonė veikė 33 metus.
Tiesa, darbuotojai socialiniuose tinkluose sakė, kad jau kelias savaites negauna atlyginimų. 
Keletas įgulos narių aiškino, kad kai oro linijų bendrovė nutraukė veiklą, jie taip ir liko užsienyje, todėl kai kurie buvo priversti patys susimokėti už savo kelionę namo. 
Airlinergs.com rašoma, kad 2025 m. spalio 22 d. Lietuvos verslininko Gedimino Žiemelio valdoma ASG grupė pardavė „SmartLynx Airlines Latvia“, o spalio 28 d. oro linijų bendrovė pateikė prašymą dėl apsaugos nuo kreditorių.
2025 m. lapkričio 24 d. bendrovė patvirtino, kad visiškai nutrauks veiklą.
Remiantis viešai prieinama informacija, „SmartLynx Latvia“ paliko apie 240 mln. eurų skolą ir apie 500 000 eurų nesumokėtų mokesčių Latvijos valstybei.
