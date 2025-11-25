Į Vilnių sugrįžta POP UP „Kūrėjų Kalėdos“ – dovanų idėjos iš daugiau kaip 40 kūrėjų

Renginys vyksta ne bet kur, o įspūdinguose grafo Ignoto Korvin–Milevskio rūmuose, kuriuose šiandien įsikūrusi Lietuvos rašytojų sąjunga, adresu K. Sirvydo g. 6, Vilnius. Neobaroko stiliaus pastatas – vienas architektūrinių Vilniaus senamiesčio perlų, o jo interjeras su autentiška laiptine, meniniais puošybos elementais, įspūdingais šviestuvais ir istorinio paveldo detalėmis, vos įžengus atima žadą.
„Ši vieta turi ypatingą aurą. Žmonės ateina ne tik į mugę, pažinti autorius, kūrėjus, atrasti nematytus kūrinius, bet ir norėdami pamatyti rūmus, kurie vos dviems dienoms atveria net slapčiausias erdves. Tai sukuria visai kitą emociją – tarsi žengtum į kultūrinį, gyvos istorijos pasaulį, alsuojantį kūryba, lietuviškumu ir vertybėmis“, – pasakoja renginio viena iš organizatorių, „Lietuvos kūrėjai“ bendruomenės vadovė Rita Čiapaitė Baublienė.
Daugiau nei 40 kūrėjų ir išskirtinis dekoras
Organizatoriai pabrėžia: čia – ne masinė mugė, o kruopščiai sudėliotas kūrėjų susitikimas su lankytojais. Visi dalyviai – lietuvių autoriai, dirbantys mažosiose studijose, o jų gaminiai – juvelyrika, keramika, parfumerija, lino gaminiai, aksesuarai, galanterija, mezginiai, dekoras, natūralios žvakės, tapyba, gurmaniški produktai ir kitos šventinės dovanos.
Rūmų erdvės dekorui ruošiamasi daugiau nei savaitę. Šiemet planuojama panaudoti daugiau kaip 40 metrų rankomis pintos natūralios žalumos – girliandų ir dekoracijų, specialiai pritaikytų rūmų architektūrai ir renginio idėjai atskleisti.
„Dekoras čia nėra tik puošmena. Jis turi derėti su istorine erdve, neužgožti sienų, bet padėti sukurti šiltesnę, šventišką nuotaiką. Natūralios medžiagos reikalauja daug darbo, bet jos suteikia tikrą, kvepiančią Kalėdų atmosferą“, – pasakoja organizatoriai.
Išplėsta mugės programa – nauja literatūros erdvė
Šiemet mugėje ypatinga vieta skiriama literatūrai. Rašytojų sąjunga, kaip pagrindinis partneris, sujungė dvi leidyklas („Slinktys“ ir „Homo liber“) ir jų autorius, kurie mugės metu susitiks su skaitytojais, skaitys ištraukas, bendraus su lankytojais.
Penktadienis, lapkričio 28 d.:
11–13 val. – Aidas Kelionis („Humofreskos“)
12–14 val. – Virgina Šukytė („Kaip tėvas mirtį apgavo“)
15–17 val. – Jūratė Sučylaitė („Vilkolakė“)
16–18 val. – Nijolė Kliukaitė („Metamorfo“)
Šeštadienis, lapkričio 29 d.:
12–14 val. – Gvidas Latakas („Gavendos“, „Salos“)
14–15 val. – Birutė Jonuškaitė („Esamoji“)
14–16 val. – Monika Baltrušaitytė („Į pasaulį žiūri gyvatyčiai“)
16–18 val. – Kristina Tamulevičiūtė („Namai“)
„Labai norėjome, kad šiemet mugėje skambėtų ne tik kūryba, kurią galima paimti į rankas, bet ir ta, kuri gyvena žodžiuose, balsuose ir istorijose. Tai suteikia renginiui kultūrinį svorį, kurio renginiuose pasigenda daugelis lankytojų“, – pabrėžia R. Čiapaitė Baublienė.
Antrus metus renginys pritraukia lankytojus iš visos Lietuvos
Organizatorė neslepia – būtent lankytojų palaikymas tapo pagrindine priežastimi organizuoti renginį antrus metus iš eilės. Praėjusiais metais sulaukta ne tik padėkų, bet ir žmonių, kurie planavo keliones iš kitų miestų, derino datas, o šiemet registruojasi net grupės, atvykstančios autobusais.
„Tai – geriausia žinia mums, kūrėjams. Renginys grįžta ne todėl, kad būtų patogu jį organizuoti, o todėl, kad žmonės jo nori. Ta tikra emocija ir jausmas, kad tokia kūrybos šventė reikalinga visuomenei – svarbiausia“, – sako organizatorė.
Data ir vieta
Lapkričio 28–29 dienomis, 10–20 val.
Lietuvos rašytojų sąjungos (Ignoto Korvin–Milevskio rūmai), K. Sirvydo g. 6, Vilnius
Vos 400 metrų nuo Katedros aikštės ir vos minutė nuo Gedimino prospekto – patogiai pakeliui į didžiosios miesto eglės įžiebimą.
Renginys lankytojams nemokamas.
