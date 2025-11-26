„Pigu.lt“ jau pasiruošė Juodojo penktadienio prekybos bumui

„Mūsų dėmesio centre – klientai, besiruošiantys žiemos šventėms ir dovanomis norintys pradžiuginti savo artimiausius žmones, šeimos narius ir draugus. Pasirūpinome, kad plačiame Juodojo penktadienio asortimente pasiūlymų surastų net patys išrankiausi pirkėjai“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Anot jo, e. prekybos centras tęsia tradiciją akciją ne tik pradėti anksčiau, bet ir pratęsti visą artėjantį savaitgalį. Jau dabar lojalūs pirkėjai gali pasinaudoti akcijos pasiūlymais, kurie tikrąją Juodojo penktadienio dieną bus išplėsti.
„Akciją plečiame skatindami savo klientus neskubėti, ramiai išsirinkti norimas prekes, apgalvoti savo sprendimus ir nesielgti impulsyviai – apsipirkti racionaliai“, – teigia N. Mikalajūnas.
Pasak jo, impulsyvių įsigijimų galima išvengti atlikus nesudėtingus namų darbus prieš Juodąjį penktadienį. Apgalvojus, kokių prekių tikrai reikia ir pasiruošus iš anksto, startavus akcijai belieka keliais paspaudimais savo išmaniajame įrenginyje pasirinkti iš plataus ir kokybiško produktų asortimento.
Populiariausios prekės išankstinio Juodojo penktadienio akcijos metu tarp pirkėjų buvo išmanieji telefonai, konstruktoriai ir kaladėlės, moteriški kvepalai, televizoriai, ausinės, dulkių siurbliai robotai ir išmanieji laikrodžiai.
Daug klientų dėmesio sulaukė ir vyriški kvepalai, dulkių siurbliai-šluotos, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, žaislai žaidimų konsolės, dantų šepetėliai ir kavos aparatai.
„Patikimumas išlieka pagrindine mūsų vertybe, todėl dedame visas pastangas, kad dovanos mūsų klientus pasiektų laiku arba anksčiau nei pažadėta. Dabar Juodojo penktadienio metu išsirinktas dovanas galima gauti dar greičiau. Apsipirkusiems pirmoje dienos pusėje, pasiūlėme galimybę dar tą pačią dieną atsiimti užsakymą mūsų fizinėse parduotuvėse“, – sako N. Mikalajūnas.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
