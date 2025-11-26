„Reuters”: Rusijos pajamos iš naftos ir dujų lapkritį gali smukti 35 proc.

Prognozuojama, kad iš apmokestinamo pelno gaunamos pajamos taip pat turėtų sumažėti 7,4 proc., palyginti su spalio mėnesiu, neįskaitant periodinių mokėjimų.
Per 11 šių metų mėnesių iš naftos ir dujų gaunamos pajamos susitraukė 22 proc. iki 8 trln. rublių.
Remiantis „Reuters“ skaičiavimais, apmokestinama Rusijos naftos kaina sausį–lapkritį sumažėjo iki 57,3 JAV dolerio už barelį, palyginti su 68,3 JAV dolerio tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Tuo metu rublio kursas sustiprėjo iki 81,1 JAV dolerio atžvilgiu, palyginti su 91,7 dolerio praėjusių metų sausio–lapkričio laikotarpiu.
Rusijos finansų ministerija iš pradžių tikėjosi, kad šiais metais iš naftos ir dujų pardavimų uždirbs 10,94 trln. rublių (120,25 mlrd. eurų), bet dėl praėjusį mėnesį kritusių naftos kainų šį lūkestį sumažino iki 8,65 trln. rublių (95,079 mlrd. eurų).
2024 m. šalies pajamos iš naftos ir dujų siekė 11,13 trilijono rublių (122,34 mlrd. eurų).
Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidentas Donaldas Trumpas spalio 22 d. paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, pasiskundęs, kad jo derybos su Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.
Pasak „Reuters“, kritusios pajamos yra skausmingas smūgis Rusijai, ypač daug padidinusiai gynybos ir saugumo išlaidas nuo 2022 m. vasario, kuomet pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Pajamos iš naftos ir dujų – svarbiausio Kremliaus pinigų šaltinio – sudaro ketvirtadalį visų šalies biudžeto pajamų.
Ukraina ir jos rėmėjai Vakarų Europoje ne kartą pareiškė, kad Rusijos ekonomiką silpninančiais veiksmais siekia priversti antrą didžiausią naftos eksportuotoją pasaulyje nutraukti karą.