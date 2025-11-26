Keleivis papasakojo, kas dėjosi nuo tako nuslydusiame lėktuve: „Pasijuto kaip važiuojant automobiliu“

Lėktuvo keleivis Nerijus sakė nė karto nesudvejojęs dėl savo saugumo. Jis prisiminė visą lėktuvo leidimosi eigą ir sutiko apie tai papasakoti portalui Lrytas.
„Nusileidom ant kilimo tako ir viskas. Lėktuvas pradėjo mažinti greitį, galbūt buvo slidu toje vietoje, kur yra posūkis link oro uosto – aš nežinau, negaliu įvertinti nieko.
Bandydamas stabdyti, kiek supratau, lėktuvas nuslydo nuo tako ir nuvažiavo į žolę“, – pasakojo Nerijus.
Pasiteiravus, ar keleiviai spėjo pajusti, kad lėktuvas važiuoja jau nebe ten, kur turėtų, vyras patikino – akimirka tikrai nepasirodė išskirtinė.
„Tik po to, kai pradėjo staigiai stabdyti, pasijuto kaip važiuojant automobiliu – kai automobilis pradeda slysti, tai ir čia panašiai buvo. Įsitempė diržai ir viskas. Sustojom“, – prisiminė keleivis.
Tuo metu kiti lėktuvo keleiviai, anot pašnekovo, buvo nustebę, tačiau nuostabą greit išsklaidė profesionalus lėktuvo įgulos darbas. Esą informacija buvo pateikta labai greitai, todėl nekilo jokių klausimų.
O ir išlaipinimas iš lėktuvo neprailgo.
„Labai greit suveikė ir mūsų oro uosto antžeminės pajėgos – atvažiavo ir gaisrininikai gelbėtojai, ir visos kitos pajėgos. <...> Kiek aš suprantu, viskas buvo aukštame lygyje“, – situaciją įvertino vyras.
Pasirodžius naujienai apie incidentą, viešoje erdvėje atsirado pasvarstymas, kad įvykis gali būti susijęs su dideliu lėktuvo greičiu. Tačiau Nerijus atsargiai vertino šį teiginį.
„Aš nesu ekspertas, tikrai negaliu įvertinti šito dalyko. Važiuojant aš pilnai pasitikiu tais žmonėmis, kurie yra prie šturvalo. Šiuo atveju – „LOT“ avialinijų pilotais. Man tai tikrai nekėlė jokių klausimų“, – sakė pašnekovas.
Taip pat verta paminėti, kad visą trečiadienį Vilniuje yra gana sudėtingos oro sąlygos – intensyviai sninga, o technika gatves valė jau ne vieną kartą.
Kas žinoma apie incidentą?
Kaip anksčiau skelbė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas, trečiadienį apie 13.43 val. Vilniaus oro uoste nusileidęs „LOT“ avialinijų orlaivis, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Pirminėmis žiniomis, keleiviai incidento metu nenukentėjo. Jie buvo sėkmingai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir išvyko namo.
Tuo metu oro uosto kilimo tūpimo takas uždarytas bent iki 19.00 val.
Keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto lapkričio 26 d. turėjo vykti iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius oro uosto svetainėje.
