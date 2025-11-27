Aktuali žinia Vilniaus rajonui – „Iki“ atidarė naują parduotuvę, siūlys ir didžiulės sėkmės susilaukusią paslaugą

Naujoje parduotuvėje „Iki“ siūlys platų prekių asortimentą bei gausybę akcijų, o atidarymo proga tik joje ribotą laiką galioja ir specialios nuolaidos.
Rūpinantis didesniu tvarumu, ant naujosios parduotuvės stogų įrengtos saulės elektrinės, kurios leis dalį pastato energijos poreikio užtikrinti iš atsinaujinančių šaltinių. Atidarymo šventėje parduotuvę apžiūrėjo ir „Iki“ kolektyvą sveikino ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
„Nuolat rūpinamės, kad pirkėjai apsipirkti galėtų kuo patogiau, todėl naujas parduotuves atidarome ten, kur jos bus ypač naudingos. Vilniaus rajonas pamėgtas naujakurių, čia gyvenimas verda, tad žinome, kad naujos parduotuvės atidarymas labai lauktas.
Atidarėme 3 širdelių formato parduotuvę, kad vietos gyventojų prie pat namų lauktų plati kokybiškų prekių įvairovė, gausybė naudingų nuolaidų ir akcijų. Čia bus galima greičiau ir sklandžiau papildyti namų atsargas ar pasirūpinti produktais visai savaitei, paprasčiau pasiruošti artėjančioms šventėms – arčiau namų, taip taupant ne tik pinigus, bet ir laiką“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.
Pirkėjus naujoje parduotuvėje pasitiks ir tinklo naujovė, jau sulaukusi didelės sėkmės kitur – vietoje kepamos įvairių rūšių picos. Tad kartu su kasdieniais pirkiniais bus galima įsigyti ir ką tik iškeptų picų dienos pietums, draugų vakarėliui ar greitai vakarienei.
Didžiausias dėmesys – šviežumui
Moderni parduotuvė „IKI – Bukiškis“ įrengta pagal naujausius įmonės standartus, kad mėgstamas prekes būtų galima rasti kuo greičiau ir patogiau, būtų aiškiai išskirti specialūs kainų pasiūlymai ir dar daugiau dėmesio skiriama „Iki“ stiprybei rinkoje – šviežių produktų asortimentui.
Naujoje virš 1,3 tūkst. kv. m ploto parduotuvėje bus užtikrinamas plačiausias – net iki 14 tūkst. prekių – asortimentas. Tad ji idealiai tiks tiek kasdieniam, tiek savaitiniam ar šventiniam apsipirkimui.
„Joje bus galima rasti viską, ko reikia kasdienai: šviežių vaisių ir daržovių, jau paruoštų patiekalų, šviežios mėsos, tradicinių ir gurmaniškų skanėstų šventėms, draugų susibūrimams. Nauja prekybos vieta Bukiškyje jau kvepia ką tik iškepta duona ir bandelėmis, kurias taip mėgsta mūsų tinklo pirkėjai. Jos iš vietoje esančių krosnių bus traukiamos ne mažiau nei tris kartus per dieną, taip rūpinantis maksimaliu šviežumu“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Erdvioje ir šiuolaikiškoje parduotuvėje „Iki“ klientai taip pat ras vitrinose siūlomą šviežią mėsą, paukštieną, šviežią bei rūkytą žuvį, šviežių konditerijos ir kulinarijos gaminių, platų bakalėjos, šaldytų, gėrimų ir namų komforto prekių pasirinkimą.
Be to, pirkėjų patogumui čia siūloma ir šviežių sulčių spaustuvė bei duonos pjaustyklė. Taip pat klientai galės atsiimti prekes, užsakytas „Iki“ ar „LastMile“ el. parduotuvėje.
Ribotą laiką – ir specialios nuolaidos
Atidarymo proga lojaliems pirkėjams parengti specialūs pasiūlymai, galiojantys tik „IKI – Bukiškis“ parduotuvėje. Tarp jų – bananams, kiaulienos nugarinei, makaronams, sausiems pusryčiams bei kitoms prekėms.
Greitesniam apsipirkimui parduotuvėje įrengta 10 „IKI Bitutė“ savitarnos kasų, veiks ir reguliarių. „IKI – Bukiškis“ pirkėjams atvira kasdien nuo 8 iki 22 val.
Tinklo plėtra ir jau esamų parduotuvių renovacijos apima visą Lietuvą. Pernai investavusi per 35 mln. eurų, „Iki“ iš pagrindų rekonstravo 18 parduotuvių, dar 25 atnaujino pagal naujausią parduotuvių koncepciją ir atidarė 9 visiškai naujas. Šiemet bendrovė ir toliau intensyviai rekonstruoja pirkėjų jau pamėgtas bei atidaro naujas parduotuves.