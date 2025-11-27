VerslasRinkos pulsas

Įteisino naują išmokų rūšį: jas gaus ir dėl darbdavio mirties darbo netekę gyventojai

2025 m. lapkričio 27 d. 10:58
Jadvyga Bieliavska
Seimas įteisino galimybę gauti ilgalaikio darbo išmoką ir tokiais atvejais, kai netenkama darbo mirus darbdaviui. 
Tai numato ketvirtadienį parlamentarų priimtos Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojo Domo Griškevičiaus inicijuotos įstatymo pataisos. Jas vienbalsiai palaikė 109 Seimo nariai.
Naujas reguliavimas, padėsiantis žmonėms, kurie mirus darbdaviui lieka be darbo, įsigalios nuo kitų metų. Į išmoką galės pretenduoti tik tie žmonės, kurių darbo santykiai su mirusiu darbdaviu nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu 5 metus.
Parengti įstatymo pataisas D. Griškevičių paskatino gyventojo kreipimasis, kai netikėtai mirus darbdaviui keli darbuotojai liko be jokių socialinių garantijų. Parlamentaro vertinimu, tokia situacija yra absurdiška, nes, pvz. jeigu darbdavys būtų dingęs, pagal dabartinį reguliavimą darbuotojai gautų išmoką. 
D. Griškevičiaus skaičiavimais, įstatymo pataisų įgyvendinimas gali pareikalauti kasmet apie 30 tūkst. eurų. Pasak jo, tai nebūtų didelė našta biudžetui, tačiau pasitarnautų  socialiniam teisingumui. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, 2024 m. šalyje buvo 9 darbuotojai, kurie galėjo pretenduoti į išmoką mirus darbdaviui.
ELTA primena, kad pagal galiojantį įstatymą teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi darbo netekę, daugiau negu 5 metus išdirbę darbuotojai, jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Taip pat tokią išmoką gali gauti ir tie, kurių darbo sutartis nutraukta darbdaviui bankrutavus. 
