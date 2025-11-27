Lėktuvas „Embraer ERJ-170“ skrido maršrutu iš Varšuvos Šopeno oro uosto Lenkijoje į Tarptautinį Vilniaus oro uostą Lietuvoje.
Pavojingo incidento metu įgula ir keleiviai nenukentėjo.
Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius, apsilankęs lėktuvo pavojingo incidento vietoje, apklausė lėktuvo įgulą, paėmė lėktuvo savirašius (juodosios dėžės) ir atliko kitus saugos tyrimui reikiamus veiksmus.
Šiuo metu organizuojamas savirašių duomenų nuskaitymo procesas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama meteorologinė informacija, informacija apie kilimo ir tūpimo tako būklę, taip pat informacija apie atliktus lėktuvo techninės priežiūros darbus, įgulos patirtį, kvalifikaciją ir kt.
Teisingumo ministerija apie pavojingą incidentą informavo lėktuvo registracijos ir naudotojo valstybės Lenkijos saugos tyrimų instituciją, lėktuvo projektavimo ir gamybos valstybės Brazilijos saugos tyrimų instituciją, Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrą ir Europos Komisiją. Taip pat paprašė Vokietijos Federacinės Respublikos saugos tyrimų institucijos pagalbos nuskaitant orlaivio savirašių duomenis.
Saugos tyrimu siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Šis tyrimas yra nepriklausomas nuo teisminio ar administracinio proceso, kuriais siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, nėra su juo susiję ir neturi jam poveikio.