Incidentas Vilniaus oro uoste: neatmetama nė viena versija, tiriama ir įgulos veikla prieš skrydį

Tyrimą pradėjusio TM Saugos tyrimo skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis sako, kad tikėtina, jog tyrimo atsakymai paaiškės ne anksčiau nei po metų.
„Vienintelis saugos tyrimo tikslas yra ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas yra kaltas ir atsakingas“, – taip pat sakė L.Naujokaitis.
Nuo atsakymų į klausimus, ar įvykį galėjo nulemti slidi kelio danga, ar piloto klaida, ministerija kol kas susilaiko.
„Mes dar renkam visą informaciją – tiek užprašėm Vilniaus oro uosto apie kilimo ir tūpimo taką, taip pat renkame meteorologinę informaciją, taip par dar neiššifravome ir savirašių“, – pridūrė L.Naujokaitis.
Jis teigė, kad yra atsižvelgiama į eilę įvairių aplinkybių – kilimo ir tūpimo taką, orlaivių techninę priežiūrą, įgulos kvalifikaciją ir patirtį ar net tai, ką lėktuvo įgula veikė kelias dienas prieš skrydį.
„Aviacijoje tiek avarijas, tiek incidentus dažniausiai lemia tam tikra įvykių grandinė. Dažniausiai ne dėl vienos priežasties būna“, – dėmesį atkreipė L.Naujokaitis.
Tuo metu pati orlaivio būklė dar vertinama, tačiau, remiantis pirmine informacija, yra pažeista jo važiuoklė.
Tiesa, prireikė maždaug 14 valandų, kol nuslydęs orlaivis buvo patrauktas iš įvykio vietos.
L.Naujokaitis aiškino, kad procesas nėra toks paprastas, todėl ir užtruko. Esą veiksmus reikia suderinti tiek su oro linijomis, tiek ir orlaivių gamintoju.
„Orlaivių gamintojas taip pat turi pasakyti, kaip tai padaryti, kad orlaiviui nebūtų padaryta didesnė žala“, – teigė TM Saugos tyrimo skyriaus vedėjas.
Kas jau žinoma?
Primename, kad trečiadienį apie 13.43 val. Vilniaus oro uoste nusileidęs „LOT“ avialinijų orlaivis iš Lenkijos, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako.
Keleiviai incidento metu nenukentėjo. Jie buvo sėkmingai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir išvyko namo.
Tačiau oro uosto kilimo tūpimo takas po įvykio buvo uždarytas. Oro uostą atidaryti pavyko tik kitos dienos 4 val. ryto.
Ketvirtadienį paaiškėjo, kad TM Saugos tyrimo skyrius dėl įvykio pradėjo saugos tyrimą.
Kaip anksčiau skelbė ministerija, Saugos tyrimų skyrius, apsilankęs lėktuvo pavojingo incidento vietoje, apklausė lėktuvo įgulą, paėmė lėktuvo savirašius (juodosios dėžės) duomenis ir atliko kitus saugos tyrimui reikiamus veiksmus.
Šiuo metu organizuojamas savirašių duomenų nuskaitymo procesas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama meteorologinė informacija, informacija apie kilimo ir tūpimo tako būklę, taip pat informacija apie atliktus lėktuvo techninės priežiūros darbus, įgulos patirtį, kvalifikaciją ir kt.
