Pradės tvarkyti Kauno centrinį paštą – darbai kainuos beveik 10 mln. eurų

2025 m. lapkričio 27 d. 12:14
Kultūros infrastruktūros centras (KIC) ketvirtadienį pasirašė beveik 10 mln. eurų vertės sutartį su bendrove „Ekstra statyba“ dėl pirmojo Kauno centrinio pašto rūmų tvarkybos ir statybos darbų etapo.
Pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti kitų metų pradžioje ir trukti iki 2027 m. vasaros.
„Džiaugiamės, kad Kauno centrinio pašto pastate pagaliau bus pradėti taip laukti tvarkybos darbai, kad pastatas bus tvarkomas ir pritaikomas naujai paskirčiai. Neabejojame – atsinaujinęs istorinis pastatas ir toliau puoš Laisvės alėją, bus populiari kauniečių iš miesto svečių lankytina vietą“, – pranešime sakė KIC direktorius Šarūnas Šoblinskas.
Pirmojo etapo darbų metu suplanuota atnaujinti nusidėvėjusias pastato inžinerines sistemas, kiemo infrastruktūrą, iš esmės restauruoti pačius istorinius rūmus.
Baigus Kauno centrinio pašto rūmų darbus, juose įsikurs Nacionalinis architektūros institutas. Planuojama, kad veiklą jis pradės 2027-ųjų pabaigoje, o darbam užtrukus – 2028 m. pradžioje.
