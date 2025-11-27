Premjerė biudžete tikisi rasti lėšų pareigūnų atlyginimams, nepavykus – grąžinti skolą kitąmet

„Man labai skauda širdį už pareigūnus – nes vieną dalį mes įvykdėm įsipareigojimų, yra antra dalis – labai tikiuosi, kad grįžęs biudžetas, kurį mes dabar turėsim vėl peržiūrėti su Finansų ministerija, pastumdę tam tikras eilutes atrasime galimybes – jei ne, tai bus didžiulis pažadas ir įsipareigojimas kitiems metams tą skolą grąžinti“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė premjerė.
Šią savaitę prie parlamento protestavę statutiniai pareigūnai teigė, kad jiems iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų, o dabar biudžete numatytas atlyginimų augimas yra nepakankamas.
„Šiai dienai negali taip būti, kad metai iš metų nebuvo investuojama į darbuotojus, tai kad ir koks įtemptas biudžetas, tam tikrus įsipareigojimus turime įvykdyti“, – sakė I. Ruginienė.
Anot jos, siekiant finansuoti socialinius ir gynybos poreikius, Lietuva neturi kitos išeities kaip tik skolintis.
„Esame per maža valstybė, kad viską galėtume padengti tik iš savo surinkto biudžeto“, – tikino I. Ruginienė.
Biudžete numatyta, kad kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti bus skirta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.)
Protestavę pareigūnai teigė, jog tai reikštų, kad kai kurių pareigūnų atlyginimai 2026 m. paaugtų tik 8 eurais, o tai yra nepakankamas augimas.
Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau pareigūnų profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų.
Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).