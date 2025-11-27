Teisme strigęs „Freda“ akcininkų žadėtas SPA projektas Liepojoje gali nebeiškilti

2023 m. rudenį Liepojos savivaldybėje dėl projekto surengta vieša konsultacija, gruodį išduotas leidimas statyboms, tačiau 2024 m. vasarį Liepojos gyventoja miesto tarybos sprendimą dėl statybos leidimo užginčijo teisme.
Teismui buvo pateiktas 14 puslapių ieškinys, kurio vienas sakinys esminis: naujojo pastato aukštis padidintas „iki 16,6 metro, tai yra 3,6 metro daugiau nei laimėjusiame projekte“. Neva, savivaldybė taip nusižengia savo pačios teisės aktams.
Pirmos instancijos teismui ieškinį patenkinus, savivaldybė jį apskundė. Nutarties tikimasi sulaukti šių metų gruodį.
Kaip portalas skelbė anksčiau, bendrovė „Liepojos kopos“ istorinį pirties pastatą nusipirko už 1,25 mln. eurų ir žadėjo pastatą visiškai renovuoti, statyti modernų SPA centrą su 4 žvaigždučių viešbučiu, baseinais ir t.t.
Latvijoje įsteigta bendrovė priklauso baldų gamybos bendrovių „Freda“ akcininkams Rimui Varanauskui ir Virginijui Brundzai.
Apklausos bei viešojoje erdvėje sklindančios nuomonės rodo, kad vietiniai gyventojai beveik vienareikšmiškai palaiko minėto poilsio komplekso statybas. Manoma, kad investicija sukurtų 200 naujų darbo vietų, pritrauktų 100 tūkst. svečių per metus ir didintų savivaldybės pajamas.
Visgi ir sulaukus teigiamo teismo sprendimo, projektui įgyvendinti prireiks poros metų – statybos baigtųsi 2027 m. Tiesa, jeigu procesai toliau klimps, V. Brundza „Verslo žinioms“ sakė neatmetantis, kad projektas gali likti neįgyvendintas. Anot verslininko, viskas turi savo ribas.
Be to, manoma, kad nuo 2021 m. projektas stipriai pabrango ir dabar kainuos bent dvigubai daugiau.