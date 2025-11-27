Už pypkių, kandiklių ir cigarečių popieriaus pardavimą nepilnamečiams grės baudos

Kaip numato ketvirtadienį Seimo priimtos Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisos, prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti bei įrenginių, skirtų tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti, nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiui užtrauks baudą nuo 200 iki 300 eurų.
Jei šis administracinis pažeidimas bus padarytas pakartotinai, bauda gali siekti nuo 300 iki 500 eurų.
Be to, numatytas tokių prekių ir įrenginių konfiskavimas.
Vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymu, Lietuvoje draudžiama asmenims iki 18 metų parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti – pypkes, kandiklius, jų valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet rūkomąjį (cigarečių) popierių. Taip pat nepilnamečiams draudžiama parduoti įrenginius, skirtus tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti.
Tačiau šiuo metu įstatymas numato sankcijas už tokį pažeidimą tik juridiniams asmenims. Jei tokia prekyba užsiima fizinis asmuo ir prekes parduoda asmenims iki 18 metų, jokios atsakomybės nėra nustatyta.
Ketvirtadienį už Seimo narių Sauliaus Čaplinsko ir Vytauto Kernagio inicijuotas ANK pataisas balsavo 91 parlamentaras, 1 buvo prieš.