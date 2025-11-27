Vilniaus oro uostas galiausiai atnaujino veiklą: įspėja apie galimus vėlavimus

„Informuojame, kad Vilniaus oro uosto operacijos atnaujintos 03:55 val. po to, kai nuo riedėjimo tako buvo patrauktas „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis.
Primenama, kad lapkričio 26 d., 13:43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis, nuvažiavo nuo riedėjimo tako. Keleiviai incidento metu nenukentėjo.
Priežastis, kodėl Vilniuje nusileidęs orlaivis, važiuodamas link aikštelės, nuvažiavo nuo riedėjimo tako, nustatys Teisingumo ministerijos tyrėjai“, – skelbė Vilniaus oro uostas.
Visgi naktį virš ir taip uždaryto oro uosto du kartus teko įvesti oro erdvės ribojimus. Portalas 15min pranešė, kad 20 val. 30 min. iš kariuomenės gautas pranešimas apie atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Tai lėmė oro erdvės ribojimą virš ir taip uždaryto oro uosto, kuris truko iki 21 val. 53 min., minėtam portalui pranešė „Oro navigacija“.
„Lapkričio 27 d. galimi skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleiviai, kurių skrydžiai buvo paveikti – kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėj“, – pranešime apie atnaujintą veiklą pridūrė Vilniaus oro uostas.
Vilniaus oro uostasLėktuvaileidimosi ir kilimo takas
Rodyti daugiau žymių