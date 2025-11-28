„Pigu.lt“ fiksavo intensyvų Juodojo penktadienio prekybos startą

„Nuo pirmadienio vykstančios Juodojo penktadienio savaitės metu stebėjome apie 34 procentais augusius pardavimus, lyginant su įprastomis lapkričio dienomis. Šiandien prognozuojame 50 procentų aktyvesnę prekybą“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Šiandien nuo 00:00 valandos lankytojų srautas e. prekybos centre buvo dvigubai didesnis nei kitomis šio mėnesio dienomis.
„Didžiausiai metuose prekybos šventei – Juodajam penktadieniui – be šimtų tūkstančių patrauklių pasiūlymų paruošėme ir 20 tūkst. specialiai atrinktų prekių, kurias siūlome lojaliems „Pigu PLUS“ pirkėjams. Šiandien siūlomų kainų skirtumas sudaro iki 50 procentų“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Nuo pirmadienio vykstančios akcijos metu pačiomis lankomiausiomis prekių kategorijomis tapo smulki buitinė technika, baldai, žaislai ir telefonai, o tarp populiariausių produktų dominuoja elektronikos, sporto ir žaislų gaminiai.
Ypač paklausūs LEGO®, „Apple“ ir „Dyson“ prekės ženklų produktai, „Sony PlayStation“ žaidimų konsolės. Vidutiniškai e. prekybos centro lankytojai šią savaitę apsipirko už 69 eurus.
Anot N. Mikalajūno, šiemet Juodojo penktadienio metu išsirinktas dovanas galima gauti dar greičiau. Apsipirkusiems pirmoje dienos pusėje, „Pigu.lt“ pasiūlė galimybę dar tą pačią dieną atsiimti užsakymą fizinėse parduotuvėse.
Juodojo penktadienio pasiūlymai e. prekybos centre galios ne tik šiandien, bet ir visą artėjantį savaitgalį.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
Pigu.ltJuodasis penktadienisPrekyba
