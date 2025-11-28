Advento kalendoriai – visai šeimai ir net augintiniams: ką šiemet renkasi „Maximos“ pirkėjai?

Ši tradicija ne tik išliko gyva, bet kasmet vis labiau prigyja – plečiasi savo formomis, skonių įvairove ir pirkėjų įsitraukimu. Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai dalijasi įžvalgomis, kokios tendencijos šiemet ryškiausios renkantis Advento kalendorius.
Prieš atsirandant spausdintiniams kalendoriams, kai kuriose šeimose dienos iki šventės buvo žymimos pieštuko brūkšneliais ant sienos, klijuojant paveikslėlius ar kasdien uždegant po žvakę. Šie ritualai laikomi Advento kalendoriaus pirmtakais. Dabartinė Advento kalendorių versija, kurią laikome viena svarbiausių šventinio laikotarpių atributų, visame pasaulyje išplito po to, kai XX a. pradžioje Vokietijoje išpopuliarėjo pirmieji saldūs kalendoriai.
Kalendoriais stengiasi pasirūpinti iki gruodžio 1-osios
Pasak lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorės Snieguolės Valiaugaitės, nors Advento kalendoriai parduotuvių lentynose jau nugula lapkričio pradžioje, jų pirkimo pikas fiksuojamas būtent dabar, artėjant gruodžio 1-ajai. Dar iki prasidedant Adventui nuperkama apie 85 proc. visų sezono kalendorių, o likusiais pirkėjai pasirūpina jau gruodžiui įsibėgėjus.
„Advento kalendoriai – tai mažos kasdienės staigmenos, praskaidrinančios Kalėdų laukimą tiek mažiesiems, tiek suaugusiems. Tai vienas paprasčiausių būdų nustebinti vieniems kitus. Be kūčiukų, kurie šventiniu laikotarpiu yra nenuginčijamas hitas, kasmet parduodame daugiau nei 150 tūkst. Advento kalendorių. O tai – apie 4 mln. staigmenėlių, kurios iki Kalėdų atitenka mūsų pirkėjams“, – sako S. Valiaugaitė.
Kaip pažymi prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė, iš pradžių labiau mėgstama pasirūpinti pigesniais, o artėjant ir Advento pradžiai – brangesniais kalendoriais. Pavyzdžiui, norėdami pasilepinti ar nustebinti kitus, pirkėjai ima dairytis brangesnių, visame pasaulyje populiarių prekių ženklų Advento kalendorių.
Prioritetas – saldūs Advento kalendoriai
Šiemet į dešimties populiariausių „Maximoje“ Advento kalendorių sąrašą papuola tie, kurie yra su saldžiomis staigmenomis – nuo pieniško šokolado iki guminukų, rūgščių saldainių ar traškių įdarų. Tarp jų – pirkėjų pamėgti „Kinder“ ir „M&M’s“ kalendoriai, o mažųjų džiaugsmui – spalvingi ir žaismingi „Chupa Chups“, „Haribo“, „Zozole“ bei „Brain Blasterz“. Tokie pasirinkimai rodo, kad saldus laukimas tebėra gyvas – tai iki šiol išlaikyta vokiškos kilmės tradicija, kurią lydi malonumu, nostalgijos ir šventinio džiugesio jausmas.
„Kalendorių turinys – vis įvairesnis ir dažnai orientuotas ne tik į vaikus. Įdomu, kad mažiesiems vis dažniau perkami ne tik saldumynų, bet ir spalvinimo knygelių, pasakų ar žaislų kalendoriai. Tuo metu suaugusieji atranda sau netradicinių sprendimų – pavyzdžiui, „Seeberg“ Advento kalendorių su riešutais ar „Pringles“ bulvių traškučių kalendorius.
Žvelgiant plačiau, pastaraisiais metais augo ne tik Advento kalendorių populiarumas, bet ir pasiūlos įvairovė. Dabar kiekvienas pirkėjas turi galimybę rinktis tai, kuo nori pradžiuginti save ar kitą visą Advento laikotarpį – pasirinkimai „Maximos“ lentynose jau apgalvoti pagal skirtingus poreikius ir norus“, – pirkėjų įpročius apibendrina S. Valiaugaitė.
Į Advento laukimą vis dažniau įtraukiami ir augintiniai – pirkėjai aktyviai domisi specialiai šunims ir katėms skirtais kalendoriais, pavyzdžiui, „Akinu“. Kaip pažymi „Maximos“ atstovė, tai rodo, kad gyvūnai tampa visaverčiais šventinio ritualo dalyviais, o šeimininkai ieško būdų dalintis Kalėdų dvasia su visais šeimos nariais.
„Beje, mūsų duomenimis, įprastai 6 iš 10 pirkėjų į savo pirkinių krepšelį įsideda vieną Advento kalendorių, 3 iš 10 – du, o apie dešimtadalis – tris ar daugiau“, – teigia S. Valiaugaitė.