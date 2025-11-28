Draudimo bendrovė „Balcia“ kviečia į Juodojo penktadienio žaidimą: 50 proc. nuolaida KASKO ir būsto draudimui – pagal buvimo vietą

Pagal buvimo vietą suteikia net 50 proc. nuolaida
„Per Juodąjį penktadienį norėjome pasiūlyti ne dar vieną nuolaidą, o visiškai kitokią patirtį – tarsi žaidimą. Šios iniciatyvos tikslas – pasiūlyti rinkai inovatyvų ir įtraukiantį sprendimą, kuris draudimo paslaugas padaro labiau susietas su vartotojų kasdieniu judėjimu. Automatinė geolokacijos funkcija leidžia pasiūlymus pateikti tiksliai tada, kai klientas yra tinkamoje vietoje, taip sukuriant papildomą vertę ir patogumą, o šįkart – ir žaidybinį elementą“, – teigia „Balcia“ filialo Lietuvoje rinkodaros vadovas Jonas Žala.
Pasak jo, nuolaida veiks labai paprastai: atvykus į bet kurią „Circle K“ degalinę, „Balcia“ programėlė automatiškai atpažins vartotojo buvimo vietą ir išsiųs pranešimą apie suteikiamą specialų KASKO draudimo pasiūlymą. Vartotojo el. pašte iškart atsiras unikalus vienkartinis nuolaidos kodas šiai paslaugai suteiksiantis net 50 proc. nuolaidą.
Nuolaidos – iki pat vidurnakčio
Ši akcija bus aktyvi visą Juodojo penktadienio dieną – nuo pat ryto iki vidurnakčio.
„Savo klientams mes visuomet stengiamės pasiūlyti daugiau nei vien kasdienę apsipirkimo patirtį. Pridėtinė vertė yra vienas svarbiausių mūsų veiklos principų, todėl bendradarbiavimas su „Balcia“ – dar viena galimybė nustebinti klientus papildoma nauda. Juolab kad ši iniciatyva pasiekia klientą tada, kai jis juda, keliauja, planuoja savo dieną.
Tai suteikia pasiūlymui aktualumo: žmonės gali gauti nuolaidą KASKO draudimui visiškai organiškai, tiesiog vykdami savo maršrutu „Juodojo penktadienio“ metu“, – sako „Circle K Lietuva“ rinkodaros vadovė Kornelija Binkulytė.
Nuolaidos kodas lygiai taip pat veiks ir kitose vietose, tik tuomet „Balcia“ programėlės turėtojams bus suteikta ne KASKO, o būsto draudimo 50 proc. nuolaida.
Be to, J. Žala pabrėžia, kad „Balcia“ savo kelionių draudimo pasiūlymus automatiškai rodys visiems programėlės naudotojams, esantiems Vilniaus ir Kauno oro uostuose – tai bus daroma vien pagal fiksuotą buvimo vietą. Tokiu būdu aktuali informacija apie kelionių draudimą bus pateikiama būtent tada, kai žmonės natūraliai jos gali prireikti.
Vietų, kuriose gausite Juodojo penktadienio„Balcia“ nuolaidos kodą sąrašą rasite čia:
Instrukcija, kaip aktyvuoti geolokacijos funkciją:
Apie „Balcia“:
„Balcia“ – tai vienintelė draudimo technologijų bendrovė Baltijos šalyse. 2020 metais bendrovė pristatė reikšmingus pokyčius: pristatė naują verslo strategiją ir prekės ženklo identitetą – inovatyvius ir technologijomis pagrįstus sprendimus orientuotą draudiką. 2022 metais „Balcia“ sėkmingai startavo Latvijos, o 2023 metais – Estijos rinkoje, taip išplėtusi savo geografinę aprėptį Europoje.
„Balcia“ 2023 metais gavo „Drąsiausio draudimo ženklo“ titulą ir buvo vienintelė draudimo bendrovė Latvijoje, reikšmingai išauginusi lojalių klientų skaičių. Mobilioji programėlė „Balcia“ yra gavusi aukso apdovanojimą „Baltic e-commerce award“ konkurse ir yra labiausiai vartotojų vertinama draudimo programėlė.
